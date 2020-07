GeForce NOW : 11 nouveaux jeux et 5 revenants pour le service de cloud gaming

GeForce NOW permet pour mémoire de louer la puissance d'un super-ordinateur pour profiter de parties en cloud gaming avec des graphismes de qualité supérieure. La liste des jeux compatibles avec le service s'étoffe de semaine en semaine avec des nouveautés et des titres plus anciens.

11 nouvelles références viennent ainsi d'être intégrées au catalogue ces derniers jours, ainsi que 5 autres qui font leur retour après un départ ponctuel.

Nouveau sur GeForce NOW

A Story About My Uncle

Arise: A Simple Story (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Avorion

Black Desert Online (Russie/Turquie/MENA)

(Russie/Turquie/MENA) Endless World

Hue

Killing Floor 2 (Epic)

(Epic) My Time at Portia (Epic)

(Epic) Neo Cab

Scrap Mechanic

Ultimate Chicken Horse

De retour sur GeForce NOW



Besiege

Construction Simulator 2 US - Pocket Edition

Cultist Simulator

Empyrion - Galactic Survival

Last Tide

À part ça, NVIDIA rapporte qu'Apex Legends est désormais compatible avec la fonctionnalité NVIDIA Highlights, et que le récemment annoncé Hyper Scape sera jouable en free-to-play via GeForce NOW, y compris par les clients de l'offre gratuite. Le service est pour rappel compatible NVIDIA Shield, toujours vendu au prix de 159,99 € à la Fnac.

