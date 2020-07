GeForce NOW : 12 jeux rajoutés au service de NVIDIA

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming qui permet de jouer en streaming à plusieurs titres via un PC ou une tablette sous Android, dont la Shield TV, vendue 159,99 € sur Amazon.fr. Cette fois encore, il y a de la nouveauté, et même le retour d'un jeu qui avait disparu il y a quelques semaines, The Isle.

Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui seront rajoutés à GeForce NOW aujourd'hui :

Trackmania (nouveau jeu lancé sur Epic & Uplay - 1er juillet) ;

(nouveau jeu lancé sur Epic & Uplay - 1er juillet) ; Conan Exiles (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Desperados III (Epic) ;

(Epic) ; Far Cry 3: Blood Dragon (Epic & Uplay) ;

(Epic & Uplay) ; Hue (Epic) ;

(Epic) ; Lethal League ;

; Lost Castle ;

; Mount & Blade II: Bannerlord (Epic) ;

(Epic) ; Serial Cleaner ;

; Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Rehydraté (Epic) ;

(Epic) ; Subnautica (Epic) ;

(Epic) ; The Isle.

Au passage, NVIDIA annonce qu'il a rajouté la fonctionnalité Highlights dans Destiny 2, que plusieurs jeux compatibles GeForce NOW sont soldés sur Steam, et il introduit petit à petit Freestyle, qui permet de rajouter des filtres dans les jeux, sur sa plateforme de cloud gaming.