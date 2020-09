GeForce NOW : 5 jeux ajoutés, dont un retour pour cette semaine

Si vous n'avez pas encore envie d'acheter une NVIDIA GeForce RTX 30, il est toujours possible de louer sa puissance avec GeForce NOW. Le service de cloud gaming est toujours décliné en deux offres, l'une gratuite avec des sessions d'une heure, l'autre à 5,49 € avec du RTX et des parties plus longues. Et le catalogue d'expériences compatibles n'en finit plus de s'allonger, quand bien même seuls cinq titres sont ajoutés cette semaine.

Il y a encore de la variété, avec la grosse production Marvel's Avengers, le retour de Hunt: Showdown ou un jeu offert cette semaine via l'Epic Games Store.



Marvel’s Avengers

Stick It to the Man (gratuit sur l’Epic Game Store du 17 au 24 septembre)

(gratuit sur l’Epic Game Store du 17 au 24 septembre) ULTRAKILL

Zero Escape: The Nonary Games

Hunt: Showdown (de retour sur GeForce NOW)

L'autre actualité de la semaine côté GeForce, c'est l'arrivée du RTX dans Fortnite, le Battle Royale évènement pour lequel vous pouvez toujours acheter des V-Bucks directement sur Amazon.fr.

Lire aussi : NVIDIA GeForce RTX 30 : les RTX 3070, 3080 et 3090 officialisées, avec des prix et dates de sortie !