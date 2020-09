GeForce NOW : 9 jeux rajoutés, un titre fait son retour dans le catalogue du service de NVIDIA

Eh oui, nous sommes jeudi, et comme toutes les semaines, c'est ce jour que choisi NVIDIA pour faire le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de jeux en streaming sur ordinateurs, mobiles et SHIELD TV. Cette fois, il y a de quoi faire, avec trois jeux récents et un titre qui fait son retour dans le catalogue.

Alors, que nous réserve GeForce NOW cette semaine ? Eh bien, voici la liste des jeux rajoutés par NVIDIA aujourd'hui :

Star Renegades (depuis sa sortie sur Steam le 8 septembre) ;

(depuis sa sortie sur Steam le 8 septembre) ; Railway Empire (gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 septembre) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 septembre) ; Where the Water Tastes Like Wine (gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 septembre) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 septembre) ; Dungeon of the Endless - Crystal Edition ;

; Endless Legend - Emperor Edition ;

; Pro Cycling Manager 2019 ;

; Skullgirls ;

; UBOAT ;

; Assassin’s Creed Chronicles: China (Uplay) ;

(Uplay) ; Endless Space 2 (de retour sur GeForce NOW).

Vous avez donc encore de quoi faire si vous êtes abonné à GeForce NOW, avec comme à chaque fois les jeux gratuits de l'Epic Games Store pour découvrir le cloud gaming sans vous ruiner. Pour jouer sur un grand écran, la SHIELD TV est vendu 59,99 € sur Amazon.fr.