GeForce NOW : Dying Light 2 sera jouable en cloud gaming, 11 jeux rajoutés dès maintenant

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Mais cette semaine, le constructeur a surtout décidé de mettre en avant un jeu d'action avec des zombies qui sortira en fin d'année, mais qui sera rajouté dès son lancement au catalogue.

Eh oui, Dying Light 2 Stay Human sera disponible dès le 7 décembre prochain dans GeForce NOW, et il sera compatible RTX ON. Pour rappel, cela signifie que les abonnés Prioritaires pourront bénéficier de graphismes en ray tracing, en plus d'un lancement sans attente ni déconnexion après une heure de jeu. NVIDIA rappelle au passage que Marvel's Guardians of the Galaxy aura droit au même traitement, dès sa sortie en octobre prochain. Enfin, voici les jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW dès cette semaine :

King's Bounty II (Steam et Epic Games Store, le 24 août) ;

(Steam et Epic Games Store, le 24 août) ; Icarus Beta (Steam, le 27 août) ;

(Steam, le 27 août) ; Automachef (Gratuit sur l'Epic Games Store, 26 août) ;

(Gratuit sur l'Epic Games Store, 26 août) ; Before We Leave (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Black Book (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Battle vs Chess (Steam, Europe) ;

(Steam, Europe) ; Deepest Chamber (Steam) ;

(Steam) ; Hammerting (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Ironclad Tactics (Steam) ;

(Steam) ; Old World (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Shadow Man Remastered (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,95 € sur Amazon.

