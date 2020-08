GeForce NOW : du Half-Life et 2 sorties récentes parmi les 7 nouveautés de la semaine

Les possesseurs de PC, Mac, Android et SHIELD TV (disponible pour 159,99 € sur Amazon) qui louent la puissance d'un ordinateur avec GeForce NOW ont droit à de nouvelles expériences compatibles cette semaine. Comme chaque jeudi, NVIDIA fait le point sur les ajouts du moment, avec pas moins de 7 représentants dans la liste du jour.

Elle compte notamment deux nouvelles sorties : Mortal Shell, disponible via l'Epic Games Store, et Peaky Blinders: Mastermind, paru sur Steam. Et il y a même un peu de Half-Life avec les stand-alone Deathmatch et Episode 2 de Half-Life 2 et le jeu réalisé par des fans Black Mesa.

Mortal Shell (sorti sur l’Epic Game Store le 18 août)

(sorti sur l’Epic Game Store le 18 août) Peaky Blinders: Mastermind (sortie sur Steam le 20 août)

(sortie sur Steam le 20 août) Black Mesa

Half-Life 2: Deathmatch

Half-Life 2: Episode 2

Steel Division 2

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (Epic Games Store)

