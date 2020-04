INSOLITE : un ancien secrétaire de presse de la Maison-Blanche achète une contrefaçon de DualShock 4 et accuse la Chine

Les histoires amusantes entre les boomers et le jeu vidéo ne manquent pas, mais elles n'ont pas toujours de résonance médiatique. L'ancien secrétaire de presse de la Maison-Blanche de 2001 à 2003, Ari Fleischer, nous a cependant offert une belle parle sur Twitter lundi.

Ce membre du parti républicain s'est en effet fendu d'un tweet pour se plaindre de son achat de DualShock 4. Il a acheté une deuxième manette en dehors du bundle de départ pour ses enfants, et a eu la mauvaise surprise de recevoir un accessoire défectueux. Il s'est donc empressé de pester contre la production de Sony Interactive Entertainment et a même accusé la Chine dans son ensemble, une manière comme une autre d'appuyer ses idées politiques conservatrices.

Une autre raison de ne pas croire la Chine : nous avons acheté une PS4 à mes enfants et avons ensuite commandé une deuxième manette sur Amazon. La manette a été faite en Chine, et elle ne marche pas. Ça ne marche jamais. C'est de la camelote.

Problème : Ari Fleischer n'a pas du tout commandé une DualShock 4 officielle, mais une contrefaçon comme il en existe des tonnes en ligne. Pas besoin de beaucoup de jugeote pour voir les différences entre le modèle habituel et la copie : les matériaux peu chers, le logo P4 et les boutons principaux suffisent à déceler la supercherie. Mais visiblement ni l'homme politique, ni ses enfants ne se sont doutés de quelque chose avant que du sel ne soit déversé sur Twitter. Vous l'aurez deviné, les utilisateurs du réseau social ne se sont pas fait prier pour pointer son erreur et sa mauvaise foi, l'amenant à rapidement supprimer son message. Une bonne manière de rappeler qu'avant de se plaindre de ses achats sur Internet, il faut au moins vérifier ce qui est acheté.



À sa décharge, les DualShock 4 officielles sont aussi produites en Chine, et si leur durabilité est discutable, elles ont au moins le mérite d'être livrées fonctionnelles.

