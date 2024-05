iPad : Apple annonce des tablettes monstrueuses, voici les Pro M4 et les Air M2

Nous y sommes… Apple a annoncé, il y a quelques heures, de nouvelles tablettes puissantes qui ont de quoi titiller le porte-monnaie. Et pour cause, d’un côté, nous aurons droit à une puce M4 pour les modèles Pro, et M2 pour les Air. Mais pour utiliser des termes plus simplistes, nous avons ici un gain de performances explosif apportant de nouvelles fonctionnalités. Comme ? Du Ray Tracing et une intelligence artificielle (Neural Engine) plus accrue.

Concernant l’écran Ultra Retina XDR, l’OLED s’invite à la fête pour les Pro. Bref, arrêtons de parler et entrons un peu plus dans les détails :

iPad Pro M4

Le tout nouvel iPad Pro concentre une puissance étourdissante dans un design incroyablement fin, léger et portable. Repoussez les limites de l’expérience iPad en optant pour le modèle 11 pouces ultra-portable ou le modèle 13 pouces plus spacieux, le produit le plus fin qu’Apple ait jamais créé. Le nouvel écran Ultra Retina XDR inaugure une technologie révolu­­tionnaire d’OLED en tandem. La luminosité extrême, le contraste d’une exceptionnelle précision et les technologies avancées telles que ProMotion et True Tone se conjuguent pour vous offrir une expérience visuelle à couper le souffle. Et pour les activités qui réclament une parfaite précision de la couleur, vous pouvez utiliser le mode Référence. Découvrez la M4, la puce Apple nouvelle génération qui livre des performances hors normes au cœur du design exceptionnelle­ment fin et léger de l’iPad Pro. Un tout nouveau moteur d’affichage offre un niveau stupéfiant de précision, de couleur et de luminosité. Un puissant GPU avec ray tracing à accélération matérielle assure le rendu de graphismes qui changent la donne. Et le Neural Engine de la M4 fait de l’iPad Pro un champion de l’IA. Tournez, montez et partagez vos vidéos depuis un même appareil doté d’un système photo pro avec scanner LiDAR, de micros de qualité studio et de quatre haut-parleurs. Tournez de la vidéo ProRes 4K, rejoignez un appel vidéo avec la nouvelle caméra avant horizontale et numérisez des docu­ments en bénéficiant d’un niveau de qualité spectaculaire grâce à l’IA. Modèle 11″ ou 13″

Écran Ultra Retina XDR11

Taille 11″ : 2 420 x 1 668 pixels à 264 ppp Taille 13″ : 2 752 x 2 064 pixels à 264 ppp

Technologie ProMotion

Large gamme de couleurs P3

True Tone

Revêtement antireflet

Verre d’écran nano-texturé en option sur les modèles 1 To et 2 To

Puce M4

GPU 10 cœurs

Appareil photo grand‑angle 12 Mpx

Vidéo 4K, ProRes

Caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx horizontale

Système TrueDepth

Compatible avec l’Apple Pencil Pro

Compatible avec l’Apple Pencil (USB‑C)

Compatible avec le Magic Keyboard pour iPad Pro (M4)

Modèle 11″ : hauteur : 249,7 mm, largeur : 177,5 mm, épaisseur : 5,3 mm, poids : 444 g.

Modèle 13″ : hauteur : 281,6 mm, largeur : 215,5 mm, épaisseur : 5,1 mm, poids : 579 g. Prix : Modèle 11 pouces :

256 Go : 1 219 € 512 Go : 1 468 € 1 To : 1 949 € 2 To : 2 429 €

Modèle 13 pouces :

256 Go : 1 569 € 512 Go : 1 819 € 1 To : 2 299 € 2 To : 2 779 €



iPad Air M2

Vous avez désormais le choix entre un iPad Air 11 pouces et un tout nouvel iPad Air 13 pouces, chacun doté d’un superbe écran Liquid Retina haute résolution, qui donne un souffle inédit à tout ce que vous aimez faire. Plongez dans une expérience visuelle éclatante, réactive et d’une parfaite précision chromatique, en deux tailles. La puce M2 assure à l’iPad Air des performances exceptionnelles. Avec un CPU, un GPU et un Neural Engine d’une puissance remarquable, elle est près de 50 % plus rapide que la puce de génération précédente. Alors, qu’il s’agisse de préparer la rénovation de votre maison dans Trimble SketchUp, de jouer aux derniers jeux AAA comme Zenless Zone Zero ou d’exploiter le suivi de mouvement activé par IA dans Onform pour peaufiner votre swing au golf, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Tout cela, avec une incroyable efficacité énergétique pour bénéficier d’une autonomie d’une journée entière. L’Apple Pencil réinvente votre façon de dessiner, de peindre, d’écrire et de prendre des notes : chaque geste devient intuitif, précis, magique. Sensible à l’inclinaison et doté d’une technologie de détection de la paume, il fait tout avec une faible latence et une précision au pixel près. Le tout nouvel Apple Pencil Pro élargit encore le champ des possibles pour mettre en œuvre vos idées. Ce qui est important pour vous l’est aussi pour Apple. Nous utilisons plus de matériaux recyclés pour réduire l’impact environ­nemental. Nous mettons en œuvre des mesures de protection de la vie privée qui vous donnent plus de contrôle sur vos données. Et nous créons des fonctionnalités intégrées qui rendent l’iPad accessible à tout le monde. Modèle 11″ ou 13″

Écran Liquid Retina

Taille 11″ : 2 360 x 1 640 pixels à 264 ppp Taille 13″ : 2 732 x 2 048 pixels à 264 ppp

Large gamme de couleurs P3

True Tone

Revêtement antireflet

Lorsqu’on les mesure en diagonale comme des rectangles, l’iPad Air 13 pouces fait 12,9 pouces et l’iPad Air 11 pouces fait 10,86 pouces. La zone d’affichage réelle est moindre.

Puce M2

GPU 10 cœurs

Appareil photo grand‑angle 12 Mpx

Vidéo 4K

Caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx horizontale

Compatible avec l’Apple Pencil Pro

Compatible avec l’Apple Pencil (USB‑C)

Compatible avec le Magic Keyboard

Modèle 11″ : hauteur : 247,6 mm, largeur : 178,5 mm, épaisseur : 6,1 mm, poids : 462 g.

Modèle 13″ : hauteur : 280,6 mm, largeur : 214,9 mm, épaisseur : 6,1 mm, poids : 618 g. Prix : Modèle 11 pouces :

128 Go : 719 € 256 Go : 849 € 512 Go : 1 099 € 1 To : 1 349 €

Modèle 13 pouces :

128 Go : 969 € 256 Go : 1 099 € 512 Go : 1 349 € 1 To : 1 599 €



Est-ce que vous êtes prêts à sortir autant de billets pour un appareil aussi alléchant ?