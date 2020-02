Jeux vidéo en France : top des jeux les plus vendus, chiffre d'affaires et profil des joueurs, voilà le bilan de l'année 2019

En association avec GSD, GameTrack et AppAnnie, le S.E.L.L. vient de sortir un très intéressant papier faisant office de bilan du marché français pour l'année 2019. Chiffre d'affaires, jeux les plus écoulés, profil des joueurs, vous allez pouvoir y découvrir tous les habitudes du public français.



En 2019, le jeu vidéo en France a généré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, une baisse de 2,7 % par rapport à 2018, surtout en raison d'un recul des ventes sur PC et consoles, et ce malgré une augmentation de 28 % du CA sur mobiles. Alors que le secteur était en augmentation continue depuis 2012, il doit faire face à un logique ralentissement du marché avant l'arrivée des PS5 et Xbox Series X. Les joueurs s'éloignent sans surprise de plus en plus du format physique, qui ne représente plus que 21 % des transactions, contre 37 % pour les mobiles seuls et 42 % pour le dématérialisé sur PC et consoles.

Du côté des ventes physiques, le grand gagnant, c'est FIFA 20, qui est le seul à dépasser le million d'exemplaires écoulés cette année. Il est suivi de près par Call of Duty: Modern Warfare et ses 653 000 unités qui ont trouvé preneurs. Derrière, le classement est occupé par les exclusivités Switch de Nintendo jusqu'à la douzième place, à l'exception de Minecraft: Nintendo Switch Edition qui se fond bien dans le top 10. Ces chiffres ne représentent malgré tout qu'une partie du paysage vidéoludique français, car comme évoqué plus tôt, deux fois plus de jeux ont été vendus sur les plateformes numériques qu'en physique.

Sur mobiles, Mario Kart Tour a été la plus populaire des applications vidéoludiques gratuites, et Minecraft Pocket Edition occupe le trône du côté des payantes. En revanche, les plus lucratives sont des classiques plus anciens, comme Clash of Clans, Dragon Ball Z: Dokkan Battle et Brawl Stars.

D'ailleurs, à quoi ressemble le joueur français moyen en 2019 ? Si ce loisir est un incournable des moins de 18 ans, qui sont 96 % à s'y adonner, les adultes font baisser à 71 % le taux de joueurs occasionnels dans notre pays. 49 % de nos concitoyens sont même des joueurs réguliers, et parmi eux, 52 % sont des hommes, et 48 % des femmes, pour un âge moyen de 40 ans. Plus de la moitié de cette communauté joue notamment sur mobiles, 50 % utilise un ordinateur à cet effet, et 46 % possède au moins une console de salon.

Le jeu vidéo est donc plus que jamais un loisir incontournable en France, et avec l'explosion continue des smartphones et l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, cela ne devrait que se poursuivre en 2020.