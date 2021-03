Jeux vidéo en France : top des jeux les plus vendus, chiffre d'affaires et profil des joueurs, voici le bilan de l'année 2020

Comme tous les ans, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs diffuse son rapport en partenariat avec GSD, GameTrack et AppAnnie, pour nous permettre de mieux comprendre le comportement des Français vis-à-vis du jeu vidéo. Si vous voulez connaître les jeux les plus vendus, le profil des joueurs et bien d'autres données du genre, c'est par ici que ça se passe : pour mémoire, vous pouvez retrouver le bilan de 2019 dans notre article dédié.

Le confinement a sans surprise fait exploser les chiffres du jeu vidéo en France, avec un chiffre d'affaires total de 5,3 milliards d'euros en 2020, une hausse de 11,3 % par rapport à l'année précédente ! Les consoles résistent bien, avec 51 % des parts de marché, contre 27 % pour les mobiles et 21 % pour les PC. En vrac, notez qu'il y a eu 2,3 millions de consoles vendues sur le territoire entre janvier et décembre, que 82 % du CA des ventes de jeux et logiciels est dû au dématérialisé, et que rien que sur consoles, 209 millions d'euros ont été générés par les services de jeux à la demande et abonnements, et 257 millions par les DLC et microtransactions.

Du côté des classements les jeux les plus vendus, il faut sortir des pincettes, car il prend désormais en compte le numérique, mais sans comptabiliser les chiffres de l'eShop, de toutes les boutiques PC autres que Steam, ni celles spécifiques à certains éditeurs. Animal Crossing: New Horizons écrase tout de même la concurrence avec 1 079 290 exemplaires vendus, devant les 929 610 de FIFA 21 et l'infatigable Mario Kart 8 Deluxe à 553 803. La Switch fait un braquage avec 10 titres édités par Nintendo dans le top 20, malgré les belles performances d'Assassin’s Creed Valhalla, The Last of Us Part II ou Call of Duty: Black Ops Cold War.



Sur mobiles, où les jeux ont généré 1,426 milliard d'euros, c'est étrangement Coin Master qui devance Clash of Clans et Brawl Stars en termes de dépenses de microtransactions, tandis que Minecraft: Pocket Edition domine le terrain des applications payantes. Sur PC, Rainbow Six Siege, GTA V et Red Dead Redemption 2 ont réalisé le plus de ventes, mais avec seulement 56 817 copies écoulées pour le premier vendu, il parait évident que le décompte des ventes dématérialisées est encore loin d'être précis.

En termes de profils des joueurs, 71 % des Français se disent être des pratiquants occasionnels et 52 % des réguliers, 3 points de plus qu'en 2019. Là encore, le confinement y est forcément pour quelque chose. L'âge moyen a reculé de 40 à 39 ans, et 51 % jouent sur une console portable ou liée à une télévision, tandis que 53 % des joueurs sont des adeptes du gaming sur smartphone. Pour plus de statistiques sur les joueurs dits « casuals », « conviviaux », « actifs engagés » et « investis technophiles », nous vous renvoyons vers la présentation complète du S.E.L.L., avec un tas de graphiques supplémentaires sur les sujets précédemment évoqués.



Vous l'aurez compris, ce bilan n'est pas exactement représentatif des données exactes du marché français, compliquées voire impossibles à récolter en raison de la multiplicité des acteurs et des méthodes de vente. Mais nous avons là un bel indicateur sur la santé de ce mode de divertissement, plus que jamais le plus lucratif en France en 2020, bien aidé par le confinement et la recherche de nouvelles occupations. Si vous voulez continuer à faire grossir les chiffres de vente d'Animal Crossing: New Horizons, il est disponible pour 44,49 € sur Amazon.fr.