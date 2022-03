Jeux vidéo en France : top des jeux les plus vendus, chiffre d'affaires et nombre de joueurs, le SELL fait le bilan de l'année 2021

Tous les ans, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs fait le point sur la santé de l'industrie du jeu vidéo en France. Il vient de dresser son bilan pour l'année 2021, condensé dans le manuel L'Essentiel du Jeu Vidéo édition 2022, à retrouver en format PDF à cette adresse. Et après une année 2020 où la crise sanitaire avait booté la présence du jeu vidéo dans nos vies quotidiennes, force est de constater que les chiffres sont encore en hausse.

Le secteur représente un marché de 5,6 milliards d'euros en 2021 dans l'Hexagone, une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Le jeu sur mobile est en léger recul, avec 1 % de CA en moins, alors que la part du jeu sur PC est en hausse de 5 %. Les consoles représentent tout de même toujours 49 % de la valeur générale du marché avec 2,749 milliards d'euros de générés, un tout petit moins que le record de 2008 à 3,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaire du hardware pour tout le secteur, porté par la next-gen et une appétence accrue pour le PC de gaming, est en hausse de 22 %, grâce notamment à la vente de 2,37 millions de consoles. Et celui du software étrangement en baisse de 11 %, peut-être en raison des nombreux reports des hits et de quelques sorties décevantes.

Les jeux les plus vendus de l'année furent FIFA 22, écoulé à 1 592 206 exemplaires physiques et numériques, toujours ce bon vieux Mario Kart 8 Deluxe, vendu à 503 150 unités, et FIFA 21, avec 501 483 copies distribuées l'année suivant son lancement. Call of Duty: Vanguard, Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Animal Crossing: New Horizons ont également tiré leur épingle du jeu.

Selon l'étude du SELL, réalisée sur les 10 ans et plus, la France compte enfin actuellement 38,29 millions de joueurs au moins occasionnels, ce qui représente 73 % des personnes consultées, 2 points de plus qu'en 2020. Bien plus de chiffres et de détails sont disponibles dans le rapport du syndicat.

« Le jeu vidéo continue de progresser vers de nouveaux sommets. L’année 2020 avait été extraordinaire, mais particulière en raison du contexte. Cette croissance confirmée en 2021 s’inscrit comme une véritable tendance de fond. Les Français n’ont jamais autant joué. Ils sont 73 % à jouer occasionnellement et 58 % régulièrement, soit une progression de 6 points par rapport à 2020 » commente Julie Chalmette, Présidente du SELL.

Face aux multiples blockbusters qui se profilent pour 2022, côté software, les chiffres devraient encore une fois être satisfaisants lors du bilan de l'année prochaine. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le candidat pour le prix du GOTY qu'est Elden Ring à partir de 69,80 € sur Amazon.fr.