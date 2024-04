Xbox : une console et des manettes magnifiques pour les fans de X-Men '97

Depuis quelques semaines, les abonnés de Disney+ peuvent découvrir X-Men '97, une série d'animation avec les super-héros de Marvel qui fait suite à la série culte des années 90. Un bon dans le passé plein de nostalgie pour les amateurs de comics, Microsoft a décidé de marquer le coup en produisant une console et des manettes sublimes.

Voici d'abord la Xbox Series X customisée avec un revêtement inspiré de la série, arborant un court un comics en édition limitée scénarisé par Rich Douek et dessiné par Paco Diaz. Les deux planches mettent en scène Cyclope et les autres X-Men affrontant Master Mold et les Sentinelles. Microsoft poussent l'idée encore plus loin avec 10 manettes du Xbox Design Lab aux couleurs des super-héros de X-Men, à savoir Wolverine, Tornade, Malicia, Miméto, Magnéto, Jubilé, Gambit, Jean Grey, Cyclope, Fauve et Bishop, dans une boîte inspirée des jouets des années 90.

Malheureusement, Microsoft ne met pas en vente cette Xbox Series X et ces manettes, elles sont à gagner via un concours organisé sur X (ex-Twitter). Si vous voulez vraiment une console, la Xbox Series X noire est vendue à partir de 479,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.