Konami : une illustration avec tous les héros de l'éditeur pour les 50 ans

C'est l'année dernière que Konami a fêté ses cinquante ans à travers diverses initiatives, avec notamment trois Anniversary Collection pour ses franchises majeures.



Ce n'est plus son anniversaire, mais l'éditeur est toujours cinquantenaire, et continue à le signifier de différentes manières. Il vient de lancer une campagne de recrutement au Japon, et pour accompagner l'opération, une illustration spéciale pour les 50 ans de l'entreprise avec des dizaines de héros de franchises majeures a été concoctée.

Des protagonistes de Metal Gear Solid aux mascottes de Bomberman en passant par les aventuriers de Suikoden, les mechas de Zone of the Enders, les nobles de Castlevania et bien plus encore, tout le monde ou presque là. Pour ceux qui veulent récupérer le visuel en qualité optimale pour en faire un fond d'écran, ça se passe à cette adresse.