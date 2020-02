Les Oscars 2020 : Parasite grand gagnant de la soirée, Joaquin Phoenix et Renée Zellweger primés

La cérémonie des Oscars 2020 restera a jamais dans l'histoire, car elle marque enfin le début de l'ouverture des Academy Awards au cinéma international. En effet, Parasite, déjà couronné de la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes, est reparti avec la statuette suprême du Meilleur Film, devant des productions hollywoodiennes pourtant favorites. Bong Joon Ho ne s'est pas arrêté là avec son long-métrage, qui était déjà le premier venu de Corée du Sud à être tout simplement nommé aux Oscars : il a aussi obtenu les trophées de Meilleur Film International, Meilleur Réalisateur et Meilleur Scénario Original, devenant le plus récompensé de la soirée avec quatre prix.

En nombre, il est talonné par 1917 qui a reçu trois statuettes techniques dont celle de la cinématographie pour l'inépuisable Roger Deakins, Le Mans 66/Ford v Ferrari qui en a grappillé deux, et Once upon a Time... in Hollywood qui en reçu autant, notamment grâce au Meilleur Second Rôle de Brad Pitt. Joker a lui vu Hildur Guðnadóttir repartir avec l'Oscar de la Meilleure Musique, et forcément Joaquin Phoenix remporter le prix du Meilleur Acteur, ce qui n'aura surpris personne suite à l'accueil reçu par sa prestation et au vu des récompenses déjà glanées. Chez les femmes, Renée Zellweger remporte le trophée de la Meilleure Actresse pour Judy, biopic sur Judy Garland, et Laura Dern a été primée pour son second rôle dans Marriage Story, seul film produit par Netflix récompensé ici.

En dehors du triomphe historique de Parasite, le palmarès est donc des plus épars, la plupart des favoris repartant avec un prix, sauf The Irishman de Martin Scorsese qui rentrera totalement bredouille.

À noter la contreperformance des productions françaises Les Misérables, Nefta Football Club, Mémorable et J'ai perdu mon corps, qui ne remportent pas non plus de trophée, mais qui ont tout de même l'immense mérite d'être arrivée jusqu'à Hollywood. Alors, satisfaits par ce palmarès des Oscars 2020 ?

Lire aussi : CRITIQUE de Joker : ceci n'est pas un film de super-héros