Live A Live : le nom déposé par Square Enix en Australie, le RPG oublié bientôt de retour ?

Vous ne connaissez probablement pas Live A Live, et c'est normal. Ce RPG sorti en 1994 sur Super Famicom par Squaresoft est paru uniquement au Japon, et nous invitait à suivre les histoires de sept personnages à travers autant d'époques. Le titre avait été bien accueilli par les joueurs et la presse à l'époque, mais n'a pas réussi à traverser les âges comme d'autres RPG de son temps. Il y avait certes eu des portages sur la Console Virtuelle des Wii U et 3DS (console vendue dans les 299,00 € sur Amazon) il y a quelques années, mais en catimini, et toujours pour le public nippon.



Pourtant, il se pourrait que Square Enix fasse revenir le jeu sur le devant de la scène très bientôt. Des Internautes ont découvert que l'éditeur avait déposé le nom Live A Live en Australie au début du mois de juillet, alors que, vous l'aurez compris, le projet n'est jamais paru sur ce territoire. Cela veut-il dire que Square Enix a des plans autour du jeu ?

Si la possibilité qu'il ne s'agisse que d'une simple manœuvre technique sans fondement, il y a tout de même de fortes chances que Square Enix ait quelque chose derrière la tête. Le titre de 1994 va-t-il être porté comme tel sur consoles ou sur mobiles ? Va-t-il avoir droit à une refonte HD à la manière des Seiken Densetsu ? Voire à un remake total avec un gros budget ? Dans tous les cas, Square Enix a prévu de révéler quelques nouveaux projets cet été, alors restez aux aguets.