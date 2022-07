META QUEST 2 LIVE #99 et GAMEPLAY LIVE VR PARTY #05 : deux lives pour le prix d'un ce soir à partir de 21 heures !

Comme tous les dimanches, nous vous donnons rendez-vous pour un live YouTube dédié à la réalité virtuelle avec le Meta Quest 2. Depuis septembre 2020, date de son annonce, nous n'avons jamais manqué de sujets tant ce casque offre de possibilités et Meta de quoi débattre que ce soit via leurs mises à jour particulièrement capricieuses ou encore leur choix commerciaux parfois incompréhensibles. Le dernier en date, c'est l'augmentation de 100 euros sur ses deux modèles de casque et l'abandon - plus ou moins annoncé - du support des jeux sur le Meta Quest premier du jeu.

Ce soir, dans le Meta Quest 2 Live #99, nous allons expliquer comment jouer dehors avec son casque, faire un point sur l'augmentation du prix (où acheter un casque au prix actuel) avant de faire un tour de l'actualité de la semaine.

Comme vendredi et samedi derniers, nous n'avons pas pu vous faire profiter du gameplay des sorties VR de la semaine, nous nous rattrapons ce soir en enchaînant avec le GAMEPLAY LIVE VR PARTY #05 où nous vous ferons découvrir Shock Troops et Cooking Simulator VR.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous encore vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac pour 349,99 € avant son augmentation de prix de 100 €, ce soir à minuit.