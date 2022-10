Meta : « la réalité augmentée succédera à la téléphonie et la réalité virtuelle succédera à nos ordinateurs »

Michael Abrash, responsable de la recherche chez Meta, estime que les technologies AR/VR vont bousculer nos paradigmes actuels en matière de téléphones mobiles et d'informatique personnelle.

Lors d'une récente conférence de presse dans le laboratoire de Michael Abrash, celui-ci a déclaré la chose suivante :

La façon dont je vois les choses est que les lunettes AR sont toujours avec vous, sauf peut-être lorsque vous utilisez la VR. C'est la façon dont votre téléphone est toujours avec vous... si vous y pensez comme l'ordinateur personnel en tant que dispositif de productivité, et le téléphone en tant que dispositif toujours connecté, alors la RA dans un avenir proche me semble être le successeur du téléphone et la VR le successeur de l'ordinateur personnel.

Mais la plus grosse difficulté actuelle reste d'informer la population sur la différence entre l'AR et la VR, entre autres. Si vous habitez le nord de la France (près de Boulogne-sur-Mer), et que vous aimez les technologies immersives, vous avez peut-être réservé votre billet pour le centre national de la mer qu'est Nausicaa. Une toute nouvelle expérience en RA y est proposée, et ce par le biais du casque de Microsoft : l'HoloLense 2.

Pour avoir testé l'expérience, nous avons été bluffé par le casque AR de Microsoft, malgré quelques aberrations chromatiques et son champ de vision assez réduit. Ne faisons pas la fine bouche pour autant, avoir comme toile de fond une gigantesque et magnifique baie vitrée grouillant d'animaux aquatiques et superposer le tout à la réalité augmentée nous a semblé être le choix le plus judicieux qui soit.

Ce fut une expérience unique, qui nous permettait à la fois d'admirer le spectacle et à la fois, en baissant les yeux, d'obtenir toutes les caractéristiques de l'animal s'affichant à l'écran. Cerise sur le gâteau, nous pouvions même interagir avec les animaux via nos mains. Bien que ces interactions soient minimes, « l'impact est bien réel », pour paraphraser Meta.

Cependant, une aussi belle expérience n'a pas été comprise par bon nombre de clients, malgré l'article qui leur est dédié. Certains trouvaient cela aberrant de « voir les gens » et leur environnement alors qu'ils s'attendaient à une expérience en réalité virtuelle, d'autres pensaient que nous pouvions nous rapprocher de la baie vitrée pour toucher la baleine (les joies du marketing), quand d'autres pensaient qu'il y avait bien une véritable baleine dans l'aquarium, scandant qu'il était inadmissible d'insérer des baleines dans un aquarium et que ces espèces devaient vivre en liberté, dans la mer.

Vous le constatez, la fracture numérique ne se limite pas à désigner les personnes ne sachant pas utiliser les appareils informatiques tels qu'un PC, un smartphone ou une tablette. Il s'agit en réalité de désigner les personnes qui ne savent strictement pas comment fonctionne la technologie qui les entoure. Cette pédagogie doit leur permettre de comprendre et de mieux appréhender leur environnement. Les aberrations que nous avons pu lire (voir ci-dessous) confirment ce point de vue : décrypter la technologie, c'est décrypter le réel et combattre la désinformation.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pouvez aussi trouver sur le site de bons PC pour gamers.