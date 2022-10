Meta : vous pourrez enfin jouer physiquement dans la même pièce

La colocation donne la possibilité à plusieurs casques de partager le même espace de jeu physique. Meta (à l'époque nommé Facebook) avait montré un prototype « à échelle réelle » avec le célèbre jeu Dead and Buried fin 2018, mais sans toutefois réitérer l'expérience avec d'autres titres.

Utilisé dans les salles d'arcades VR, le VIVE Focus 3 prend déjà en charge ce système de localisation depuis l'année dernière. La colocation devrait être à l'avenir la condition sine qua non des applications de réalité mixte, ne serait-ce que pour faire en sorte que chacun puisse observer les mêmes objets ou avatars virtuels dans la même pièce. Cette technologie permettra peut-être (et c'est tout le bien que nous leur souhaitons) de redonner un gain d'intérêt aux salles d'arcade VR, de plus en plus concurrencées par le portage de leurs expériences sur Steam (After-H, Propagation VR).

Vous connaissez le Guardian de Meta et vous savez que votre casque analyse l'environnement pour vous proposer les différentes zones de protections que vous avez créées chez vous, vous empêchant de perdre votre temps à en refaire un à chaque allumage du casque. Eh bien, sachez que c'est à peu près la même chose pour la colocation, mais en plus poussé puisque les éléments peuvent être mobiles. Cerise sur le gâteau, le processus ne nécessite aucun capteur externe ou de marquage spécifique, comme ce qu'il se fait habituellement (ex : les salles EVA).

Voilà une technologie qui, du point de vue des développeurs, nécessitera que les applications la prennent spécifiquement en charge. Le Guardian utilise la fonction « Ancres spatiales », tandis que la colocation utilise « Ancres spatiales partagées » permettant de placer du contenu virtuel à un endroit précis de la pièce et de la partager avec les autres joueurs.

