La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite et le smartphone Redmi 10C en forte promotion !

La montre connectée Redmi Watch 2 Lite possède un écran LCD tactile de 1,55" avec une définition de 302*320 pixels (308 ppi). Elle est étanche (5 ATM), ce qui lui permet de vous accompagner sans souci lors de vos activités à la mer type baignade. Elle propose de base 100 modes sportifs allant du footing à la corde à sauter en passant par le tapis de course, avec la possibilité d'enregistrer vos performances. Son autonomie est de 10 jours en mode économique et de jusqu'à 5 jours en utilisation intensive.

Elle intègre tous les modules de positionnement (GPS, GLONASS, Galileo et BDS), un cardiofréquencemètre optique ainsi qu'un oxymètre permettant de prendre vos mesures toute la journée. Dernier point, la smartwatch vous prévient lorsque vous recevez un appel ou un SMS.

Pour les ventes d'été d'AliExpress, vous trouverez la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite au prix réduit de 56 € avec le code 22ETE05 (si non fonctionnel, utilisez 22ETE1W) et la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne.

Passons maintenant au récent smartphone Redmi 10C présenté par Xiaomi il y a moins de 3 moins et déjà en promotion aujourd'hui.

Pour rappel, le mobile possède un écran de 6,71" en définition 1650 x 720 pixels. Il présente une goutte abritant la caméra avant de 5 Mégapixels. Son SoC Snapdragon 680 dispose de la nouvelle technologie UFS 2.2 offrant une mémoire plus performante et plus rapide.

Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d’espace de stockage, extensible jusqu’à 1 To avec une carte SD. Sa batterie de 5 000 mAh permet jusqu’à 19 heures de vidéo ou encore 11 heures de jeu, et le rechargement s'effectue avec une charge rapide à 18 W.

Concernant la photographie, vous trouverez à l’arrière un capteur photo 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le mobile est compatible Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0 et NFC, et possède également une prise jack pour écouter votre musique.

Pour les ventes d'été d'AliExpress, vous trouverez le smartphone Xiaomi Redmi 10C au tout petit prix de 158 € avec le code 22ETE10 et un coupon à activer sur le site, et avec la livraison gratuite.