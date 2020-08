NETFLIX : Beyond Good & Evil, une adaptation en film par le réalisateur de Détective Pikachu annoncée

Il y a vraisemblablement un beau partenariat qui est en train de se créer entre Ubisoft Film & Television et Netflix. La plateforme de vidéo à la demande a déjà prévu de diffuser en exclusivité l'adaptation en long-métrage de The Division, qui devrait se faire avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal dans les rôles principaux. Cette semaine, Netflix a aussi annoncé qu'il allait investir dans une série animée Splinter Cell écrite par Derek Kolstad (John Wick).



On te donne deux noms, tu vas vite comprendre : Jade et Pey’j.



Oui, on prépare un film Beyond Good & Evil qui sera réalisé par Rob Letterman (Détective Pikachu) et qui arrive PRO-CHAINE-MENT ! pic.twitter.com/j5kTgHtvXD — Netflix France (@NetflixFR) July 31, 2020

Surprise, le SVOD avait encore une autre révélation sous le coude, toujours en lien avec Ubisoft. Il a dévoilé cette nuit qu'il allait co-produire un film Beyond Good & Evil, à priori inspiré de l'histoire de Jade et Pey'j dans le jeu original. Le projet n'en est malheureusement qu'à ses débuts, alors qu'aucun scénariste n'est encore attaché à celui-ci et donc qu'aucune ligne n'a été écrite.

Le nom du réalisateur (s'il ne change pas d'ici le tournage) est en revanche déjà connu : ce sera Rob Letterman, à qui nous devons Détective Pikachu (disponible en Blu-ray à partir de 14,18 € chez Amazon). Ça tombe bien, le film Beyond Good & Evil mêlera live-action et images de synthèse, ce qui était déjà le cas dans l'adaptation de l'univers de Pokémon. Aucune date de sortie n'est avancée pour le moment : espérons juste que nous n'ayons pas à attendre aussi longtemps qu'avec Beyond Good & Evil 2.



