NETFLIX : The Raid, un remake américain produit par Michael Bay annoncé

En 2011, Gareth Evans accouchait de The Raid, un film d'action indonésien survolté faisant la part belle aux arts martiaux et qui suit une équipe de policiers évoluant dans un immeuble contrôlé par la mafia afin de démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Le film a eu droit à une suite en 2014, mais Hollywood veut son remake/reboot.

Deadline dévoile en effet que Netflix va produire un remake de The Raid, avec Patrick Hughes (Expendables 3, Hitman and Bodyguard) à la réalisation et au scénario. Michael Bay, spécialiste des films d'action explosifs, ainsi que Gareth Evans seront également à la production. Le film prendra cette fois place à Philadelphie, dans le quartier des Badlands, alors qu'une équipe de la DEA sous couverture infiltre un immeuble tenu par un cartel afin d'arrêter le baron de la drogue local.

Michael Bay et Patrick Hughes voulaient depuis longtemps faire un remake/reboot de The Raid à l'américaine, la dernière version du scénario écrit par Hughes a totalement séduit Bay et Evans, et Netflix a rapidement voulu participer au projet. Désormais, tout est signé, mais il faudra patienter avant de découvrir le film sur la plateforme de SVoD.

