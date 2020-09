Ni No Kuni : l'Héritier de la Lumière et le Prince Chat, le tome 1 est paru chez Mana Books

Ni No Kuni est, à l'origine, un RPG développé par Level-5 en collaboration avec le studio Ghibli. Il s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2013 et la version sur Nintendo Switch, sortie l'année dernière, se classe toujours parmi les meilleures ventes japonaises de ces derniers mois. En janvier 2020, un film d'animation éponyme a vu le jour sur Netflix.

Ce manga, qui sera vendu en deux tomes, offre une histoire inédite supervisée par Level-5 qui met en avant le monde parallèle dans lequel le héros est plongé et rend hommage à l'esthétique visuelle de Ni No Kuni. Le tout a été mis en images par le dessinateur Ran Kuze et a été initialement publié en 2019 dans les pages du Shônen Magazine des éditions Kôdansha.

Synopsis : Pour Tasuku Arisawa, la vie tourne autour du club de Kendo, dans lequel il est très engagé, et de son petit frère Tsubasa, la seule famille qu’il lui reste depuis la mort de leurs parents. Un jour, un mystérieux homme vêtu de noir l’attaque, et le lycéen se retrouve projeté dans le monde parallèle de Ni No Kuni ! Les habitants de ce royaume enchanteur – où la magie est omniprésente – semblent voir en Tasuku un sauveur destiné à triompher du belliqueux roi Sham et de sa horde de démons... Mais quels secrets se cachent réellement à Ni No Kuni ?

Ni No Kuni : l'Héritier de la Lumière et le Prince Chat (tome 1) est disponible depuis le 3 septembre dans les bonnes librairies et en ligne à la Fnac à 6,90 €.