Niantic : le créateur de Pokémon GO s'apprête à sortir un casque AR (réalité augmentée)

Connaissez-vous Pokémon GO ? Le jeu phénomène de l'été 2016 usant de la réalité augmentée et invitant ses nombreuses créatures dans le monde réel, transformant nos villes et nos campagnes en véritable terrain de jeu. Eh bien, Niantic (son créateur) s'apprête à sortir, en collaboration avec Qualcomm, un casque AR se basant sur la technologie Lightship VPS.

Lightship VPS (Visual Positioning System) est un outil permettant de « donner vie à des créations et des expériences numériques intégrées où il sera possible d'interagir avec le monde physique ». Autrement dit, il sera possible de donner vie à des objets numériques, et ce en les localisant précisément. Ainsi, si une personne en pose un quelque part, une autre personne pourra le découvrir au même endroit. Il n'y aura même plus besoin, via cette technologie, d'utiliser le GPS puisque celle-ci intègre, avec une précision millimétrée, une carte dynamique du monde en AR et en 3D.

Le partenariat avec Qualcomm permet de rendre la chose possible, notamment via la puce Snapdragon Spaces XR qui sortira à l'horizon 2023. Les deux collaborent également à la création d'un casque AR (intégrant ladite puce), que vous pouvez apercevoir ci-dessous avec l'un de ses contrôleurs :

Espérons toutefois que cela ne fasse pas figure de gadget. N'oublions pas le cas Pokémon GO, qui bien que fier représentant de l'AR n'est quasiment jamais joué avec. Eh oui, il est plus facile d'attraper (et surtout moins ridicule) ses Pokémon en désactivant la fonction AR. L'intérêt de Pokémon GO tient bien plus de sa carte calquée sur le monde réel que le fait de bouger son téléphone dans toutes les directions pour capturer lesdites créatures.

Qu'en penser ? Malgré la vidéo de présentation, nous n'avons pas été conquis, nous pouvons déjà faire de l'AR avec nos téléphones, pourquoi devrions-nous porter des casques pour des fonctionnalités qui ne nous paraissent pas incroyables ? À la rigueur, nous pourrions imaginer cacher des objets numériques (sac de Poké Balls) ou échanger des Pokémon en les cachant dans un endroit précis. Mais allons-nous vraiment faire l'effort de descendre du bus pour récupérer tel ou tel objet quand il suffisait avant de le récupérer simplement en tapotant sur notre carte ?

C'est exactement ce qu'il s'est passé pour la VR, lors de nos premières sessions, nous nous amusions à nous baisser pour récupérer un objet « comme dans la vraie vie », et puis au fil du temps, la flemme et le confort d'utilisation prend le pas sur le « réalisme » de la chose et nous préférons que les objets viennent à nous automatiquement que nous à eux. La puissance de la flemme et le tout confort auront toujours un train d'avance, il faudra donc redoubler d'efforts avant de vouloir nous faire redécouvrir le soleil !

Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Nous serions curieux de connaître vos commentaires, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux.