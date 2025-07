Drop Dead: The Cabin confirmé sur PC avec coop à 4 joueurs et crossplay VR

Déjà bien connu des amateurs de réalité virtuelle sur Meta Quest, ce jeu d’action coopératif en vue subjective proposera une expérience complète sur écran plat, tout en conservant ses fondations multijoueur et ses mécaniques roguelike.

Un portage pensé pour les écrans plats

Prévu pour une sortie d’ici la fin de l’année, Drop Dead: The Cabin fera d’abord une apparition pendant le Steam Next Fest d’octobre, où une version jouable sera proposée au public. Il s’agit d’un portage complet et autonome, n’exigeant pas de casque VR pour être lancé.

L’équipe de Soul Assembly a retravaillé de nombreux aspects techniques pour adapter le titre à la plateforme PC traditionnelle. Cela inclut notamment :

Des visuels retravaillés : textures haute résolution, effets de post-traitement, éclairage et ombrage précalculés pour un rendu plus soigné.

Des contrôles optimisés : jouabilité pensée pour clavier/souris ou manette, avec une interface adaptée.

Des performances améliorées : fluidité renforcée, meilleure stabilité réseau, prise en charge de configurations PC variées.





Nouveautés et fonctionnalités clés

L’une des évolutions majeures de cette version PC réside dans la coopération multijoueur jusqu’à 4 joueurs, contre 2 dans la version d’origine. Ce mode de jeu étendu permettra à plusieurs amis de s’allier pour repousser les vagues d’ennemis et tenter de survivre ensemble. Autre point fort : le jeu crossplateforme. Les joueurs sur écran plat pourront se connecter aux utilisateurs en réalité virtuelle, créant une communauté unifiée au-delà du support utilisé. Cette compatibilité complète entre PC et casques VR témoigne d’une volonté de proposer une expérience accessible, sans cloisonnement.

Parmi les mécaniques de jeu conservées ou enrichies :

Un système roguelike dynamique , avec des niveaux, objectifs et ressources réagencés à chaque partie.

Une gestion stratégique des ressources , forçant les joueurs à coopérer pour maintenir en état les systèmes essentiels (alimentation, communication, sécurité).

Une ambiance marquée par les années 80 , avec visuels stylisés, effets lumineux colorés et bande-son synthwave évoquant les classiques du genre.





Un projet en expansion

Drop Dead: The Cabin s’était initialement fait remarquer pour sa formule accessible mais exigeante, mariant survie, action et coopération. Décrit par ses créateurs comme une "lettre d’amour aux films d’horreur rétro", le jeu avait su convaincre par son atmosphère et sa rejouabilité.

Avec ce portage, Soul Assembly vise désormais un public plus large, en capitalisant sur l’intérêt croissant pour les expériences hybrides VR/flat. Le studio promet que les éléments clés ayant fait le succès de la version VR seront préservés, tout en renforçant la fluidité et l’équilibrage général pour les sessions PC.

« L’accueil réservé à The Cabin en VR a été incroyable », déclare David Solari, PDG de Soul Assembly. « Nous sommes ravis de proposer cette expérience à un public plus large, en améliorant le jeu pour les joueurs PC tout en conservant les éléments clés qui ont fait son succès en VR. »

Les joueurs peuvent dès à présent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam, et découvrir une première démo en octobre prochain. La version complète est attendue peu après.