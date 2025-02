Pokémon GO : Niantic voudrait vendre son jeu à succès !

En 2016 sortait Pokémon GO, un jeu mobile free-to-play créé par The Pokémon Company et Niantic, c'est ce dernier qui assure le développement depuis toutes ces années. Le titre a généré plus de huit milliards de dollars, mais les revenus sont en baisse et Niantic n'a jamais réussi à réitérer l'exploit, que ce soit avec Harry Potter: Wizards Unite ou Pikmin Bloom. En 2023, Niantic était déjà en crise, mais voilà qu'une rumeur en rajoute une couche.

Comme le rapporte Bloomberg (via VGC), Niantic voudrait vendre sa division de jeux vidéo, qui comprend notamment Pokémon GO et Monster Hunter Now, sorti en septembre dernier. Le studio serait déjà en discussion avec Scopely, détenu par Savvy Games Group, fondé par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF). Scopely s'y connaît en jeux mobiles, il est derrière Monopoly GO!, un jeu qui cartonne sur iOS et Android. L'accord entre Niantic et Scopely s'élèverait à 3,5 milliards de dollars et pourrait être conclu dans les prochaines semaines.

Bloomberg précise que la vente de la division gaming à Scopely concernait les employés de Niantic, mais également ses jeux Pokémon GO et Monster Hunter Now, reste à savoir ce que cela impliquera pour The Pokémon Company et Capcom. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

