Pokémon GO : c'est officiel, Niantic a revendu le jeu pour une énorme somme !

Le mois dernier, Bloomberg dévoilait que Niantic était en discussion pour vendre sa division en charge des jeux vidéo, comprenant notamment Pokémon GO. Selon le journal, le studio échangeait avec Scopely, détenu par Savvy Games Group (le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite), déjà derrière Monopoly GO!, qui fait un carton sur mobiles.

Eh bien c'est aujourd'hui officiel, Niantic a vendu ses jeux Pokémon GO, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom à Scopely pour 3,5 milliards de dollars. Il faut dire que, malgré les années, Pokémon GO continue de rencontrer un certain succès, avec 20 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine, 40 minutes de jeu en moyenne au quotidien et près de la moitié des joueurs lancent l'application tous les jours de la semaine. La communauté est donc fidèle au jeu, mais elle craint évidemment pour son avenir.

Ed Wu, senior vice-président de Pokémon GO, a pris la parole sur le site officiel du jeu pour annoncer la nouvelle, affirmant que ce sera « une étape positive pour vous tous et pour l’avenir du jeu ». Ed Wu brosse Scopely dans le sens du poil en affirmant que l'équipe a une admiration pour la communauté et ses développeurs, avec une bonne nouvelle concrète : « toute l'équipe Pokémon GO reste unie grâce à ce partenariat ».

En toute logique, aucun développeur ne devrait être licencié après ce rachat et les joueurs peuvent espérer que Pokémon GO va continuer sur sa lancée, sans changer drastiquement. Bien sûr, seul le temps nous dira si ces déclarations sont sincères.