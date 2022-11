Pokémon GO : une mystérieuse créature de la 9G d'Écarlate et Violet apparaît suite à la Journée Communauté classique !

Nous comptons désormais les jours nous séparant de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet sur Switch, qui ont récemment eu droit à une vidéo récapitulant la plupart des détails précédemment communiqués, qui ne sont finalement pas si nombreux que ça, surtout du côté du Pokédex de la 9G. En parallèle, la Saison de la Lumière de Pokémon GO se poursuit et une Journée Communauté classique a lieu ce samedi 5 novembre, de 14h00 à 17h00 localement, permettant de capturer Minidraco. Forcément, elle a donc déjà eu lieu dans certaines parties du monde et a eu de quoi surprendre les joueurs puisqu'une créature encore jamais vue s'y est invitée comme rapporté sur la Toile !

Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive, un précédent ayant eu lieu avec Meltan à l'époque de Let's Go, Pikachu et Évoli, qui semble déjà si lointaine. Cette fois, des PokéStops dorés apparaissent sur la carte une fois l'évènement terminé, offrant des pièces étranges en les faisant tourner, qui proviendraient de Paldea. C'est alors que le Professeur Willow apparaît pour nous parler de M. Jacq, notre professeur principal à l'Académie Orange / Raisin. Juste après ça, le nouveau Pokémon dont le nom reste inconnu apparaît et se met à nous suivre, mais ne peut pas être capturé. Par ailleurs, nous pouvions déjà l'apercevoir dans une précédente bande-annonce, caché derrière les paramètres de réglage du mode Photo.

Après les efforts marketing pour introduire Tag-Tag, Taupikeau, Ampibidou et Toutombe, The Pokémon Company ne manque décidément pas d'idées pour titiller la curiosité de sa communauté. Nous vous tiendrons évidemment au courant de la suite des évènements.

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet est fixée au 18 novembre sur Switch et vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €.