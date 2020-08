Nippon Ichi Software fait du teasing pour son prochain jeu, avec un monde lugubre et des cuisses de poulet

Les amateurs de jeux japonais connaissent bien Nippon Ichi Software, la société notamment derrière la série des Disgaea. Le studio a une tradition qu'il tient depuis de nombreuses années maintenant, à savoir teaser sa prochaine production avec une carte postale estivale envoyée aux journalistes nippons. Et si l'année passée elle vantait les mérites de Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, déjà officialisé à l'époque, celle de 2018 nous donnait un premier aperçu de Destiny Connect: Tick-Tock Travelers, quand celle de 2017 révélait avant l'heure Closed Nightmare.

Cet été, rebelote avec une nouvelle carte de vœu avec laquelle Nippon Ichi Software dit vouloir « exprimer sa sympathie par cette chaleur ». Pour le reste, nous retrouvons deux personnages mignons en train de déguster des cuisses de poulet dans un univers à la fois lugubre et fascinant. La patte semble être celle de l'artiste Takehito Harada, derrière les personnages des Disgaea ou de The Witch and the Hundred Knight. Sera-t-il le character artist d'une nouvelle aventure centrée sur ces deux héros ? Ou s'agit-il de protagonistes secondaires apparaissant dans un hypothétique Disgaea 6 ? Seul l'avenir nous le dira.



En attendant, Disgaea 5 Complete sur Switch est disponible pour 43,99 € sur Amazon.