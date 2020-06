Mat Rat Dead : un rat mort qui a du rythme arrive sur PS4 et Switch grâce à Nippon Ichi Software

Nous devons à Nippon Ichi Software les Disgaea, Phantom Brave, The Witch and the Hundred Knight et autres Labyrinth of Refrain. Le studio japonais va se laisser aller à encore plus de fantaisie avec Mat Rat Dead, un jeu annoncé aujourd'hui, qui mêlera plateforme et musique. Il est signé par Yu Mizokami, directeur des Yomawari.

Nous devrons nous déplacer en rythme dans cet univers à l'esthétique cartoon et punk, et si jamais nous échouons, un bouton Rewind nous permettra de réitérer nos tentatives à l'infini. La durée de vie s'annonce elle exponentielle, car les morceaux débloqués au fil des niveaux pourront être mélangés pour être utilisés dans des missions passées.

Côté histoire, voici comment la présente NIS America, qui éditera logiquement la production en Europe et en Amérique du Nord.

Un rat n'a pas pu réaliser son rêve avant sa mort... ça, c'était jusqu'à ce qu'il obtienne une seconde chance ! Avec la possibilité de revivre son dernier jour sur Terre, le joueur doit utiliser son nouveau pouvoir pour faire battre son cœur au rythme de la musique, au risque que son propre temps ne s'épuise. Mad Rat Dead combine les mécaniques de jeux de plateforme et de rythme pour que les joueurs gardent toujours les yeux ouverts et les oreilles à l'affût !

Une Heart Pounding Edition pourra bientôt être précommandée et comprendra, dans un boîtier spécial, un exemplaire du jeu, la bande-son et un artbook au format numérique, ainsi qu'une cassette audio avec quelques musiques. Le loufoque Mat Rat Dead est prévu sur PS4 et Switch, et sa date de sortie est d'ores et déjà calée au 30 octobre 2020 en France.

Lire aussi : void tRrLM(); //Void Terrarium : le jeu de Nippon Ichi Software annoncé sur PS4 et Switch en Occident