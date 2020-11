Oculus Quest 2 : John Carmack donne une astuce pour améliorer son tracking pendant les fêtes de Noël !

L'Oculus Quest 2 a le vent en poupe actuellement et il se vend fort bien. Récemment, il a reçu une nouvelle mise à jour avec une belle liste de nouveautés, dont le 90 Hz, un tracker de fitness et la fin de bêta de l'Oculus Link qui permet de jouer aussi avec ses jeux PC en réalité virtuelle. Voilà un cadeau qui sera sous bon nombre d'arbres de Noël le 25 décembre prochain...

Pour autant, un certain nombre d'utilisateurs se plaignent, depuis cette mise à jour V23, d'un problème de suivi des manettes et d'autres de l'affichage d'un message de perte de connexion W-iFi (sans que cela soit forcément le cas pour autant). Le support Oculus travaille sur le sujet et une solution ne devrait plus tarder. Pour autant, il se trouve qu'une bonne partie des joueurs en souci avec leur tracking sont en fait confrontés à un problème pouvant être décrit comme saisonnier : les guirlandes qui décorent le sapin de Noël.

Cela devra probablement être rappelé chaque année à cette époque -- le suivi du contrôleur Oculus peut être trompé par des motifs de petites lumières vives, comme les lumières d'un sapin de Noël - John Carmack (@ID_AA_Carmack)

John Carmack s'est donc fendu d'un tweet pour rappeler aux utilisateurs que les petites lumières des guirlandes présentes sur les sapins peuvent induire en erreur les capteurs d'un Quest 2 (et Quest 1) et ainsi faire perdre un peu, voire beaucoup, de précision aux manettes Touch. Son conseil ? Les éteindre pour pouvoir jouer tranquille. Pour information, et pour citer les cas les plus courants, cette parte de suivi arrive aussi s'il y a trop de luminosité (rayons de soleil) ou des chauffages électriques à infrarouges.

L'Oculus Quest 2 est disponible chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty, Boulanger et Amazon.