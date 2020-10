Perfect Hit VR Bundle : Eleven Table Tennis, Thrill of the Fight, et Synth Riders Unite réunis pour faire bouger !

Les développeurs d'Eleven Table Tennis, Thrill of the Fight et Synth Riders se sont réunis pour proposer le pack Perfect Hit VR Bundle qui contient trois expériences de jeu très différentes, dont le point commun est la perte de calories ! Ce bundle affiche une réduction de 20 % sur les trois jeux.

Perfect Hit VR Bundle contient donc Eleven Table Tennis, qui propose du ping-pong à la physique réaliste, Synth Riders qui est un jeu de rythme/danse/action assez fou offrant des défis hebdomadaires, un multijoueur à dix et une bande-son vraiment top et enfin de la boxe avec The Thrill of the Fight, visant à offrir une expérience de combat authentique contre une liste de combattants IA qui testeront votre forme, votre coordination et votre stratégie sur le ring.

Arturo Perez, PDG de Synth Riders, Kluge Interactive : « Nous sommes fiers de nous associer aux développeurs de certains des jeux VR les plus exceptionnels à ce jour. Nos jeux sont un complément naturel, car ils offrent tous un gameplay actif, mais aussi des expériences uniques pour le joueur. Nous sommes heureux de rassembler nos communautés en aidant nos fans à explorer des titres VR passionnants ».

Perfect Hit VR Bundle est disponible sur Steam à 41,57 € et nous ne pouvons que vous le conseiller tant les trois jeux sont vraiment très bons. À noter, le pack est flexible, ce qui signifie que les joueurs qui possèdent un ou deux des jeux inclus peuvent toujours compléter leur collection en économisant -20 % sur les titres manquants.

Si vous n'avez pas encore de casque de réalité virtuelle, jetez un œil à notre test de l'Oculus Quest 2, cela pourrait vous convaincre : TEST Oculus Quest 2 : la VR HD pour tous et partout, même sur PC !