POCO X5 Pro 5G : une nouvelle technologie d'écran OLED signée POCO dans le futur smartphone killer

Depuis la création du premier smartphone, l'évolution des écrans de téléphones mobiles n'a jamais cessé. De l'écran résistif à capacitif, du droit au courbé, du LCD à l'OLED, la qualité n'a fait que s'améliorer. Mais pendant très longtemps, les écrans de qualité et performants étaient uniquement réservés aux flagships, ces téléphones haut de gamme dont les prix dépassent bien souvent les 1000 euros. En 2023, est-il enfin possible que les téléphones de milieu de gamme soient également équipés d'écrans de haute qualité ?

C'est en tout cas le pari de POCO, marque très connue pour son excellent rapport qualité vs prix, qui va lancer prochainement un smartphone moyen de gamme, mais avec des caractéristiques d'un haut de gamme, notamment son écran : le POCO X5 PRO 5G. Ce dernier sera en effet équipé d'un écran Flow AMOLED assez différent des classiques écrans OLED.

Qu'est-ce que le Flow AMOLED ?





Le principe de base du Flow AMOLED est similaire à celui de l'OLED conventionnel. La dalle est composée de millions de diodes électroluminescentes organiques, qui émettent de la lumière lorsqu'elles sont sous tension.

La plus grande différence entre les écrans AMOLED Flow et les écrans OLED conventionnels est le matériau utilisé comme substrat. Contrairement au classique écran OLED, l'écran AMOLED Flow utilise un substrat flexible spécial qui lui permet d'obtenir des caractéristiques améliorées. Un écran haut de gamme sur un smartphone moyen de gamme, voilà donc la première surprise de POCO.

Non seulement léger et fin, mais aussi des couleurs brillantes et une protection des yeux !





Bien que les écrans OLED soient le choix numéro un pour les écrans de smartphones en raison de leurs avantages en matière d'affichage, de nombreux utilisateurs aux yeux sensibles peuvent toujours préférer les écrans LCD. En effet, les écrans OLED peuvent connaître des problèmes de scintillement à basse fréquence avec un possible impact sur la santé des yeux. C'est pourquoi l'écran du POCO X5 PRO 5G est équipé de la technologie de réduction PWM à haute fréquence de 1 920 Hz pour améliorer la fonction de protection des yeux de l'écran.

Avec son écran AMOLED disposant d'un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et d'une profondeur de couleur de 10 bits, vous aurez la garantie 'une image de qualité et fluide, y compris dans les jeux vidéo ou le streaming. L'affichage 10 bits, qui peut afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, est également très appréciable. Par rapport aux classiques écrans 8 bits, l'écran affiche des couleurs plus précises et la transition entre les différentes couleurs est plus naturelle.

La gradation PWM





La grande nouveauté de cet écran vient de l'intégration d'une gradation PWM haute fréquence 1 920 Hz, ce qui est une première mondiale.

La gradation PWM est une technologie utilisée pour les écrans OLED. Elle permet de régler la luminosité de l'écran en faisant scintiller l'écran avec une certaine fréquence dans un temps très court. En modifiant le laps temporel entre « allumer » et « éteindre », il est possible de réduire ou d'augmenter la luminosité de l'écran de 0 à 100 %.

Cependant, cette technologie peut causer des problèmes pour la vue si elle est mal utilisée, avec une fréquence basse (gradation CC) par exemple, qui peut engendrer une couleur et une luminosité inégales entre les pixels, réduisant ainsi la qualité de l'affichage. Le POCO X5 Pro 5G utilise pour sa part une technique de gradation PWM à haute fréquence de 1920 Hz, qui est considérée comme la méthode optimale actuellement, voire ultime. Elle permet de résoudre les problèmes de scintillement et de fatigue oculaire, tout en évitant les problèmes d'affichage liés à la gradation CC. POCO fait donc fort en intégrant un écran AMOLED haut de gamme dans un smartphone avec un prix d'un moyen de gamme.

Le coût du POCO X5 Pro 5G n'est en effet pas encore officiellement communiqué. Toutefois, la firme annonce un tarif plutôt maîtrisé et attractif par rapport à ses concurrents de même gamme avec des caractéristiques techniques similaires. Le prix final est censé être situé aux alentours des 400 $ US ce qui est plus que raisonnable, surtout en sachant que certains mobiles se vendent à des valeurs dépassant le millier d'euros. La prochaine conférence de presse officielle pour officialiser le lancement du POCO X5 Pro 5G aura lieu le 6 février à 8h00, heure de Pékin.

Peut-être le futur smartphone killer de 2023 dans sa gamme de prix !