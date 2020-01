Pokémon : Ailes du crépuscule, le premier épisode de l'anime à Galar disponible

Si la nouvelle saison de l'anime Pokémon a pris un virage en faisant voyager Satoshi et son nouveau compagnon d'aventure Go à travers l'ensemble des régions connues du monde, Galar n'est pas oublié pour autant. En effet, la région dans laquelle se déroule l'aventure de Pokémon Épée et Bouclier va être le centre d'attention d'une mini-série en 7 épisodes annoncée en fin d'année 2019, Pokémon : Ailes du crépuscule.

Le premier vient d'être mis en ligne sur la chaîne YouTube japonaise, permettant déjà d'apprécier la direction artistique particulière qui tranche bien avec la série classique. L'intrigue débute ici place dans un hôpital, où les deux personnages principaux Jon et Tommy regardent un match à la TV opposant Tarak et son Dracaufeu au Mackogneur de Faïza, la Championne de type Combat, le tout au stade de Winscor.

L'occasion nous est ensuite donnée de voir Liv (Oliva en japonais) et Shehroz (Rose) discuter et prendre un taxi Corvaillus avant que l'action revienne sur nos deux jeunes héros. Jon écrit ensuite une lettre destinée à Shehroz, qu'il souhaite lui remettre alors qu'il est de passage dans les locaux. Il finit par réussir alors que tout était mal parti, merci à Corvaillus ! La fin de l'épisode fait ensuite un rapide tour d'horizon de certains Champions et personnages principaux, il faudra se contenter de ça pour cette fois.

Espérons qu'il y ait davantage d'action la prochaine fois, car Pokémon Générations et Les origines donnaient tout de même bien plus envie. Nous mettrons à jour l'article lorsqu'une version sous-titrée fera son apparition.

Mise à jour : la vidéo avec les sous-titres en français est disponible, mais uniquement avec un doublage anglais malheureusement... Pour la suite, ce sera en février, un épisode devant paraître chaque mois.

