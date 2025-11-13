Pokémon Pokopia continue de se dévoiler en vidéo, introduisant d'étonnantes créatures « inédites »

En septembre dernier, Nintendo et The Pokémon Company annonçaient Pokémon Pokopia, une exclusivité Switch 2 proposant une simulation de vie entre Animal Crossing et Minecraft, dans laquelle nous incarnerons un Métamorph à l'apparence humaine. Nous savions que ses précommandes numériques ouvriraient le 12 novembre et c'est sans surprise que nous avons donc appris ce mardi sa date de sortie fixée au jeudi 5 mars 2026. Et contre toute attente, l'eShop ne sera pas l'unique plateforme où l'obtenir, puisqu'une version « physique » a été annoncée dans la foulée, prenant malheureusement la forme d'une Carte clé de jeu. Il ne devait à priori pas sortir en boîte à l'origine, donc ce sera mieux que rien, bien que cela fasse tache pour une licence si lucrative.

Une longue bande-annonce riche en détails





Nous avions rendez-vous ce jeudi à 15h00 pour découvrir un nouvel aperçu d'une dizaine de minutes de Pokémon Pokopia. Alors, de quoi donner envie de passer à la caisse ?

C'est le début de l'aventure qui est tout d'abord montré plus longuement afin d'introduire celui qui fera office de mentor à notre Métamorph dans ce monde post-apocalyptique, le Professeur Bouldeneu. Rien qu'avec une telle ambiance et le fait qu'il est expliqué qu'humains et Pokémon ont disparu de ces terres, l'envie de théoriser qu'il pourrait s'agir d'une préquelle aux Pokémon Donjon Mystère nous titille. Notez que les musiques reprennent des thèmes de la 1G, qui fêtera ses 30 ans l'an prochain.

Le prétexte est en tout cas bien trouvé pour introduire l'un des piliers du jeu, à savoir la reconstruction de ce monde en ruine. Pour cela, comme déjà vu lors de l'annonce, il va falloir créer des habitats pour les Pokémon, une canne à pêche et un siège faisant par exemple apparaître Magicarpe. Une poubelle sera elle idéale pour un Miamiasme et ainsi de suite. Outre les capacités copiées des créatures rejoignant notre havre de paix, qui transforment une partie du corps de notre avatar (Éclate-Roc pour détruire des murs, Vol Plané pour passer d'une montagne à l'autre, etc.), il y en aura d'autres qualifiées de spéciales, faisant carrément adopter l'apparence entière. Pour le moment, nous savons seulement que celle de Lokhlass servira à nager et ainsi rejoindre d'autres îles, tandis que Dracolosse permettra de voler.

Nous pourrons également interagir avec nos compagnons, que ce soit pour jouer à la corde à sauter avec les lianes de Bulbizarre, demander à Salamèche d'allumer un feu ou tout simplement bâtir des maisons en équipe. Des Requêtes plus ou moins importantes nous seront d'ailleurs confiées par les Pokémon, certaines aidant fortement au développement des lieux. Toute une dimension de personnalisation permettra de modifier l'apparence de Métamorph, tandis qu'un mode Photo servira à immortaliser notre aventure. Enfin, une dimension multijoueur sera présente, jusqu'à quatre personnes pouvant ainsi s'amuser ensemble. Mieux encore, le GameShare sera supporté, donnant la possibilité de s'amuser à deux avec un autre joueur disposant d'une Switch ou Switch 2 à l'aide d'une seule copie du jeu.

Des créatures inédites ?





Outre le Professeur Bouldeneu dont l'apparence semble refléter son âge et statut, la fin de la vidéo a teasé trois Pokémon assez particuliers. Si le premier est un « simple » Queulorior barbouillé de couleurs, le Pikapâle et Ronflex Moussu donnent plus l'impression qu'il s'agit de formes alternatives « régionales » s'étant adaptées à un nouveau milieu. Pour un spin-off, c'est d'autant plus étonnant et donne de suite un plus grand intérêt au jeu auprès des fans. Vous trouverez des visuels en page suivante avec leurs illustrations et bien plus.

Professeur Bouldeneu - Affectueusement surnommé Professeur Bouldeneu, ce Pokémon est un guide essentiel pour vous et tous les Pokémon que vous rencontrez. Son visage grisonnant est encadré par des lunettes cassées et ce qui semble être un vieux CD.

- Affectueusement surnommé Professeur Bouldeneu, ce Pokémon est un guide essentiel pour vous et tous les Pokémon que vous rencontrez. Son visage grisonnant est encadré par des lunettes cassées et ce qui semble être un vieux CD. Maître Queulorior (Smearguru) - Un personnage haut en couleur ! Peut-être pourra-t-il vous aider à ajouter de la couleur à vos créations ?

- Un personnage haut en couleur ! Peut-être pourra-t-il vous aider à ajouter de la couleur à vos créations ? Pikapâle (Peakychu) - Un Pikachu pâle aux oreilles tombantes. Sa fourrure est d'une couleur mystérieuse.

- Un Pikachu pâle aux oreilles tombantes. Sa fourrure est d'une couleur mystérieuse. Ronflex Moussu (Mosslax) - De la mousse a poussé sur ce Ronflex et une fleur oscille au sommet de sa tête. Combien de temps est-il resté endormi ?

Des bonus déjà connus





Les joueurs se procurant Pokémon Pokopia avant le 31 janvier 2027 (oui, il y a le temps) pourront utiliser la fonctionnalité Cadeau Mystère présente en jeu pour récupérer un tapis en forme de Métamorph. La page l'ayant présenté précise qu'il faudra environ 30 minutes avant de la débloquer en commençant une partie. Il sera également disponible d'une autre manière en jouant normalement.

Un prix dissuasif ?





Si Pokémon Pokopia vous intéresse, sachez qu'il sera vendu 69,99 € en dématérialisé sur l'eShop. Le site officiel japonais l'annonçant à 8 980 ¥ aussi bien au format numérique qu'en Carte clé de jeu, il ne devrait pas non plus y avoir de différence par chez nous, mais cela reste cher pour un tel spin-off.

En attendant, Légendes Pokémon : Z-A coûte lui moins cher même en y ajoutant sa mise à niveau Switch 2, en plus de toujours pouvoir être obtenu à petit prix, voir notre guide d'achat toujours d'actualité.