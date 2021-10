Razer Zephyr : le masque filtrant est définitivement une réalité, vous pouvez l'acheter

En début d'année, Razer dévoilait lors du CES 2021 le Project Hazel, un masque de protection contre les virus. Cela ne devait être qu'un concept, mais le président de Razer Min Liang-Tan a finalement décidé de concrétiser cette idée. Après une phase de test, le Zephyr est prêt et vous pouvez l'acheter.

Le Zephyr est présenté comme un purificateur d'air portable et un masque intelligent et écologique. Razer l'a testé en laboratoire avec des filtres N95 pour une protection bidirectionnelle qui dure trois fois plus longtemps que les masques classiques. Deux chambres d'échange permettent la circulation de l'air, avec deux ventilateurs à 4 200 ou 6 200 tours par minute. Razer a également opté pour un design transparent avec une couche antibuée et des lumières intérieures pour conserver les expressions faciles des utilisateurs (et permettre aux malentendants de lire sur les lèvres au passage). Bien sûr, Razer a embarqué dans le Zephyr sa technologie Chroma RGB avec un tas de lumières à contrôler via l'application dédiée sur iOS et Android. Le masque se place sur le visage à l'aide d'un joint en silicone avec un design à double sangle, pour un confort sur toutes les têtes.

Le Zephyr est disponible dès maintenant sur le site de Razer contre 109,99 €. Vous pouvez également retrouver un pack avec 10 filtres à 34,99 € ou un bundle avec le masque et trois packs contre 159,99 €.