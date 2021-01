CES 2021 : Razer présente un masque de protection contre les virus avec Chroma RGB

Même si nous croisons tous les doigts pour que le COVID-19 disparaisse pour de bon dans les prochains mois, cette pandémie a au moins eu le mérite de généraliser le port du masque en Occident, pour se protéger, mais aussi protéger les autres des virus. Razer propose déjà dans sa boutique un masque en tissu réutilisable classique, mais le constructeur veut aller plus loin avec le Project Hazel.

Il ne s'agit pour l'instant que d'un concept, mais le Project Hazel dispose d'une protection respiratoire N95 avec des ventilateurs actifs, amovibles et rechargeables, ainsi que de Smart Pods pour réguler le flux d'air et assure une meilleure respiration. Ces Smart Pods sont efficaces à 95 %. Des filtres qui sont remplaçables donc, mais il est possible de les désinfecter dans une boîte à UV pour les réutiliser. Côté design, la majeure partie de la surface est transparente pour voir le visage du porteur, bien pratique pour les personnes sourdes ou malentendantes qui doivent lire sur les lèves. Les lumières présentent à l'intérieur s'activent même dans l'obscurité pour que le visage soit toujours visible. Razer inclut également la technologie VoiceAmp avec un microphone et un amplificateur intégrés pour améliorer la portée de la voix. Le constructeur promet déjà un confort d'utilisation grâce à un système de refroidissement et de régulation actif de l'air, avec un une doublure en silicone, des lanières réglables et un joint étanche d'air. Et, oui, il y a bien deux zones rondes d'éclairage Chroma RGB à l'extérieur pour afficher 16,8 millions de couleurs, Razer reste fidèle à lui-même !

Le Smart Mask, comme Razer l'appelle, est pour l'instant en phase de test, le constructeur veut s'assurer du confort d'utilisation, mais aussi du respect de la sécurité et de l'hygiène, reste à voir s'il sera commercialisé sérieusement où s'il restera un produit tiré à quelques exemplaires pour faire une jolie communication. En tout cas, Min-Liang Tan, cofondateur et PDG de Razer, est content du projet :

Razer reconnaît l'incertitude qui plane sur le futur et il était donc de notre devoir d'aider à protéger les membres de notre communauté et de les préparer contre les menaces invisibles. Le concept de Smart Mask du Projet Hazel se veut fonctionnel, mais confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable.

Outre le Project Hazel, Razer a présenté lors du CES 2021 ses nouveaux ordinateurs portables Blade 15 et Blade Pro 17. Le constructeur s'était également engagé dans la sauvegarde de l'environnement dès la RazerCon 2020 avec une peluche de serpent.