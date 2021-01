CES 2021 : Razer dévoile ses Blade 15 et Blade Pro 17 avec des RTX Séries 30

Razer a profité du CES 2021 qui se tient actuellement à Las Vegas en ligne pour dévoiler deux nouveaux ordinateurs portables dans sa gamme Blade, à savoir le Blade 15 et le Blade Pro 17, tout deux équipés de cartes graphiques GeForce RTX Séries 30 qui viennent d'être officialisées par NVIDIA.

Razer ne fait évidemment pas dans la demi-mesure, ses Blade 15 et Blade Pro 17 pourront accueillir jusqu'à la RTX 3080, qui dispose pour rappel d'une architecture Ampere pour une efficience énergétique doublée. La technologie Max-Q de troisième génération est présente, avec l'Advanced Optimus pour une meilleure autonomie de la batterie, et des incontournables comme le Dynamic Boost 2.0 et le Whisper Mode 2.0. Et bien évidemment, grâce à ces nouvelles puces graphiques, vous pourrez jouer en ray tracing aux jeux du moment. Brad Wildes, Senior Vice President & General Manager de la Systems business unit de Razer, déclare :

La nouvelle gamme de Razer Blade est le meilleur atout pour les joueurs voulant jouer à la prochaine génération de jeux. Notre nouvelle gamme est dotée des dernières technologies graphiques, offrant aux joueurs la meilleure expérience immersive disponible. Avec les écrans les plus rapides du marché et un de nos plus petits châssis jamais créés, les joueurs peuvent profiter d'une expérience de jeu ultra-fluide n'importe quand et n'importe où. En bref : les Razer Blade sont le moyen ultime pour jouer.

Razer détaille et indique que le modèle Blade 15 sera proposé avec un écran de 15,6 pouces en Full HD à 360 Hz, Quad HD à 240 Hz (avec G-Sync) ou Ultra HD OLED à 60 Hz. Le Blade Pro 17 proposera quant à lui un écran de 17,3 pouces en Full HD à 360 Hz, Quad HD à 165 Hz ou Ultra HD à 120 Hz. Ce dernier sera d'ailleurs très compact avec des dimensions de 19,9 mm x 260 mm x 395 mm. Les utilisateurs retrouveront de l'USB-C, de l'HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD UHS-III, un clavier rétroéclairé par Razer Chroma RGB et des haut-parleurs frontaux. Le son à 360° sera assuré par THQ Spatial Audio et le stockage se fera sur des disques allant jusqu'à 1 To, et avec 32 Go de RAM au maximum.

Pour profiter de ces nouveaux laptops de Razer, il faudra y mettre le prix, le Blade 15 est vendu à partir de 1 799,99 € sur Razer.com dès maintenant, ou le 26 janvier prochain chez les revendeurs, tandis que le Blade Pro 17 coûte 2 399,99 € au minimum, là encore sur Razer.com, il faudra sinon attendre une date inconnue, dans le courant du premier trimestre 2021, pour le retrouver chez les revendeurs.