Resident Evil : un gros jeu de la franchise sort aujourd'hui sur une nouvelle plateforme

Depuis quelques années, Capcom sort ses récents Resident Evil sur l'App Store, permettant aux joueurs sur iPhone, iPad et Mac de découvrir ou redécouvrir ces survival-horror. Bon, d'après les données obtenues par AppMagic, les ventes seraient très faibles, mais le studio japonais ne lâche pas l'affaire.

Capcom annonce aujourd'hui que Resident Evil 3 est désormais disponible sur l'App Store. Le remake de RE3: Nemesis est jouable sur iPhone 16, iPhone 15 Pro et sur les iPad et Mac équipés d'une puce M1 ou plus récente. Sorti à l'origine en 1999 et modernisé en 2020, cet opus suit pour rappel Jill Valentine tentant d'échapper au Nemesis dans la ville de Raccoon City, envahie par les zombies.

Comme pour Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil Village déjà disponibles sur l'App Store, Resident Evil 3 bénéficie d'une version d'essai permettant d'essayer le début de l'aventure gratuitement, il faudra évidemment passer à la caisse pour obtenir le jeu complet. Pour marquer le coup et séduire les fans, RE3 bénéficie d'une réduction abaissant son prix à 9,99 € au lancement, tandis que les autres opus ont droit à une réduction de - 75 %.

