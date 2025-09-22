Retour à Silent Hill : une affiche pour annoncer une nouvelle plongée dans l’horreur en 2026

Konami et Metropolitan Filmexport viennent de dévoiler l’affiche teaser de Retour à Silent Hill, le nouveau long-métrage signé Christophe Gans. Prévu pour une sortie en salles le 4 février 2026, ce film marquera le retour du réalisateur à l’univers dérangeant et cauchemardesque de Silent Hill, près de vingt ans après son adaptation initiale.

L’affiche, glaçante et mystérieuse, annonce d’emblée le ton : une ambiance oppressante et des images symboliques qui rappellent la signature visuelle de la saga. Produit par Samuel et Victor Hadida, le film promet de renouer avec l’atmosphère psychologique et angoissante qui a fait la renommée de la licence vidéoludique de Konami.

Avec Retour à Silent Hill, Christophe Gans entend revisiter les thématiques phares de l’œuvre, entre horreur intime et créatures cauchemardesques, pour offrir une nouvelle lecture cinématographique à un public fidèle mais aussi aux spectateurs curieux de découvrir cet univers culte.

Rendez-vous est donc pris pour le 4 février 2026 au cinéma : les fans de la saga n’auront plus qu’à patienter pour replonger dans les brumes oppressantes de Silent Hill.