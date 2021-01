Silent Hill de retour, dans un DLC pour Dark Deception: Monsters & Mortals

Konami aime jouer avec les nerfs des joueurs. Récemment, le studio japonais a annoncé une restructuration, mais les fans attendent le retour de licences cultes, notamment Silent Hill. Pourtant, le dernier jeu majeur de la franchise date de 2012... mais le nom revient de temps en temps, avec des DLC.

Silent Hill s'est ainsi invité dans Dead by Daylight, et Konami vient également de conclure un partenariat avec Glowstick Entertainment, pour un DLC de Dark Deception: Monsters & Mortals. Il s'agit d'un jeu de niche, version multijoueur du sympathique Dark Deception qui amuse les joueurs depuis la fin d'année dernière, opposant des monstres et des mortels en ligne. Un contenu additionnel sous licence Silent Hill vient d'être officialisé en vidéo, il y a tout pour séduire les fans, que ce soit la musique d'Akira Yamaoka ou la célèbre réplique de Mary « In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. » dans le second volet.

Pourtant, le teaser montre des images de Silent Hill 3 avec le lapin Robbie et Cheryl « Heather » Mason, il faudra patienter pour connaître réellement le contenu additionnel de Dark Deception: Monsters & Mortals, qui devrait arriver le mois prochain. Toujours pas de vrai jeu signé Konami donc, mais les fans en manque peuvent se tourner vers The Medium de Bloober Team ou acheter les deux films à 7,50 € sur Amazon.