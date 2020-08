Rocksteady : un communiqué officiel suite aux accusations de sexisme persistantes dans le studio

Les studios de développement de jeux vidéo n'ont jamais été autant pointés du doigt pour des affaires de sexisme ou de harcèlement que cette année, alors que le mouvement #MeToo commence à toucher la sphère vidéoludique. Dans ce contexte, Rocksteady a été accusée par une développeuse de ne pas avoir mis en place les initiatives nécessaires pour améliorer la condition des employées du studio, quand une dizaine d'entre elles s'en était plaint en 2018.

Here is our statement: pic.twitter.com/ssyzNWfyhB

L'affaire a pris un drôle de tournant quand la majorité des plaignantes de l'époque sont venues contredire la lanceuse d'alerte, expliquant qu'elles étaient globalement en accord avec les mesures prises depuis deux ans. Surtout, elles n'avaient pas envie de voir cette histoire étalée sur la place publique. Rocksteady avait relayé le message de ses employées sur ses réseaux, mais n'avait pas encore officiellement communiqué de son côté. Il a enfin donné sa version des faits cette nuit avec un message assez austère, dans lequel les dirigeants estiment aussi avoir fait ce qu'il fallait pour améliorer les choses en interne.

En 2018, nous avons reçu une lettre de certaines de nos employées détaillant les problèmes auxquels elles étaient confrontées chez Rocksteady à l'époque. Nous l'avons pris comme un appel à l'action. Cette semaine, certaines des femmes de Rocksteady ont publié leur propre déclaration concernant cette situation et nous soutenons nos collègues.

En réponse à la communication initiale, nous avons rencontré l'ensemble de notre personnel féminin que nous avons écouté et nous avons traité les problèmes soulevés. Toutes les plaintes officielles ont fait l'objet d'une enquête approfondie, ont été traitées de manière appropriée et un certain nombre de mesures sérieuses ont été prises en réponse aux problèmes soulevés, y compris des mesures de discipline ou de licenciement du personnel.

Depuis lors, nous avons introduit de nouvelles façons de garantir notre engagement en faveur de l'inclusion, comme demander à tout le personnel féminin de fournir des retours sur la représentation et le comportement de personnages dans les jeux que nous créons. Nous sommes voués à l'écoute et à l'amélioration, et avons employé des spécialistes pour aider à améliorer l'équité et la représentation chez Rocksteady.

Nous continuons à apprendre et nous travaillons avec diligence pour augmenter les moyens de soutenir tout le monde. Nous voulons savoir s'il y a des problèmes qui n'ont pas été soulevés par nos canaux habituels, afin que nous puissions les résoudre. En tant que tels, nous avons retenu les services d'un tiers inconditionnel pour parler en toute confidentialité avec tous les employés de Rocksteady qui le souhaitent. Nous contacterons également toutes les anciennes employées qui sont parties au cours des deux dernières années pour leur demander de parler aux interviewers.

À l'heure actuelle, nous sommes plus passionnés que jamais par la création d'une culture inclusive et nous sommes attentivement à l'écoute. Nous sommes déterminés à défendre nos collaborateurs, à résister à tout comportement inacceptable.