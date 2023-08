RUMEUR sur Jak and Daxter : deux acteurs ultra bankables pour le long-métrage live-action de Sony, grosse déception en vue

Naughty Dog est un studio de renom à qui nous devons des licences vidéoludiques de qualité qui ont marqué plusieurs générations de joueurs et continuent de le faire. Qui ne connaît pas Crash Bandicoot, Uncharted, The Last of Us ou encore Jak and Daxter ? Bon, sans doute une bonne partie du grand public, mais le long-métrage avec Tom Holland incarnant un jeune Nathan Drake et la série de HBO, qui aura droit à une saison 2, ont déjà permis à Sony de toucher une plus grande audience. Le 7e Art fait partie de la stratégie de la firme japonaise et de nombreux projets ont déjà fait parler d'eux ces derniers mois et années. Parmi eux, nous avions eu vent d'une adaptation de Jak and Daxter par Ruben Fleischer en février 2022, qui refait parler d'elle à présent, mais pas de manière officielle.

À en croire l'insider MyTimeToShineHello, qui a déjà vu juste par le passé, il s'agirait donc bien d'un long-métrage live-action, avec deux têtes d'affiche incontournables à Hollywood, mais dont la simple évocation peut vite tourner à l'overdose auprès d'une partie du public. En effet, ce serait nul autre que Tom Holland qui camperait le rôle de Jak, tandis que son compagnon à poils Daxter serait doublé par Chris Pratt. Mamma mia, comme dirait l'autre ! Évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais cela ne serait pas si étonnant au final, bien que peu risqué comme choix.



Espérons que si ce projet de film Jak and Daxter aboutit, il permette de faire revenir la licence dans nos consoles, contrairement à Uncharted. Si vous êtes abonnés au PlayStation Plus Premium, vous pouvez jouer à la trilogie et au très bon Jak X dans leurs versions PS4. Des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon si besoin.