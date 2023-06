Samba de Amigo : le célèbre jeu de rythme aux maracas arrive en exclusivité sur les Meta Quest 2 et Meta Quest Pro !

Le premier jeu annoncé lors du Meta Quest Gaming Showcase a été Samba de Amigo, le mythique jeu de rythme aux maracas qui, dans les années 2000, faisait le bonheur des joueurs d'arcade et Dreamcast.

Préparez-vous à secouer vos maracas lorsque Samba de Amigo arrivera en VR cet automne. Coloré et mignon, le jeu de rythme original Samba de Amigo est devenu un phénomène lorsqu'il est sorti dans les salles d'arcade en 1999 et est devenu l'une des meilleures raisons de posséder une SEGA Dreamcast un an plus tard. Aujourd'hui, plus de deux décennies plus tard, une toute nouvelle entrée dans la série Samba de Amigo semble être un choix naturel pour la réalité virtuelle. Dansez pour frapper chansons des meilleurs genres du monde avec votre ami singe Amigo, prenez une pose ou deux et faites votre journée un peu plus lumineuse.

Levez-vous et secouez-les au centre de la scène dans ce jeu d'action rythmique vibrant et coloré avec des commandes fluides qui rendent le jeu amusant pour tout le monde.