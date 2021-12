Sosh : un très intéressant forfait mobile à moins de 10 € par mois !

Les opérateurs mobiles se livrent une guerre acharnée, c'est à celui qui proposera la plus belle offre forfait mobile du marché. Aujourd'hui, mettons en avant le tout nouveau forfait lancé par Sosh, filiale d'Orange, avec un tarif à moins de 10 euros par mois !

Sosh propose donc un forfait mobile contenant 20 Go de données mobiles, affiché au tout petit prix de seulement 9,99 € par mois. Attention, il s'agit d'une Série limitée qui n'est valable que jusqu'au 27 décembre à 9h00.

Il est vrai que disposer de l'excellent réseau mobile d'Orange (numéro 1 depuis des années sur les débits), d'un SAV de qualité et le tout à prix réduit, est plus qu'intéressant.

Signalons également que Sosh propose encore deux autres forfaits également en Série limitée avec un forfait mobile 60 Go à 13,99 € par mois et un forfait mobile 80 Go à 14,99 € par mois, valables jusqu'au 20 décembre 2021 à 9h00.

Tous ces forfaits sont sans variation de prix, même après un an, et sans engagement. Ils intègrent tous :

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe ;

depuis la France et l'Europe ; 20, 60 et 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà);

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà); 10, 8 et 10 Go de datas utilisables en Europe.

Enfin, signalons également au niveau de la concurrence Free Mobile et son forfait 70 Go à 9,99 € par mois, Cdiscount Mobile et ses 4 forfaits avec un smartphone Samsung ou iPhone, RED avec ses forfaits 40, 70, 100 et 130 Go à respectivement 10, 13, 15 et 19 € par mois sans oublier B&You avec 40, 70, 100 et 130 Go à respectivement 9,99, 12,99, 14,99 et 18,99 € par mois .