Space Pirate Trainer DX : les modes multijoueur VERSUS et ARENA débarquent sur Oculus Quest 1 & 2, poussez les murs !

Space Pirate Trainer, sorti en 2017 sur SteamVR, puis plus récemment sur Oculus Quest en 2019, est un jeu d’arcade futuriste. C'est une sorte de programme d’entrainement officiel des pirates de l’espace, dans lequel vous devez lutter contre des vagues de drones, avec toutes sortes d’armes et de gadgets, tout en esquivant physiquement les lasers ennemis. Salué par la critique et la communauté de joueurs, il s’est rapidement fait une place dans nos bibliothèques. Alors que le titre d’I-Illusions était exclusivement solo, voilà que deux nouveaux modes multijoueur débarquent à la rentrée.

Le premier, intitulé VERSUS, est une version remaniée du jeu solo classique, dans lequel chaque tir sur un droïde en fera apparaître un (voire deux) supplémentaire devant votre adversaire. A vous de bien viser pour ne pas vous laisser déborder. Le deuxième, n’est ni plus ni moins qu’une révolution dans le monde de la VR grand public, et entend représenter le futur des expérience immersives en réalité virtuelle. Baptisé ARENA, ce mode de jeu à l’échelle d’une arène, nécessitera une zone de jeu d’au moins dix mètres par dix mètres. Dans les cinq niveaux inclus au lancement, deux joueurs pourront s’affronter à coup d’armes futuristes et se déplacer physiquement dans les environnements, tout en utilisant le décor virtuel pour prendre l’avantage comme dans une partie de laser-game ou de paintball. Il sera ainsi possible de s’affronter en ligne chacun chez soi dans le même environnement virtuel, mais aussi en version « coalisée » à deux dans la même pièce !

Bien pensées, de nouvelles mécaniques de jeu ont été mises au point afin d’éviter de traverser les décors ou de se heurter physiquement. Le studio confirme également qu’une version solo du mode ARENA sera présente pour s’entraîner de son côté, avec des drones en lieu et place d’adversaires bien réels. Bien que cette exigence de 100 m² risque d’être un frein pour de nombreux utilisateurs, ce choix est en revanche parfaitement assumé par les développeurs qui voient ici le début d’un nouveau type d’expériences VR, celle du futur. Ce genre d’expérience ultime et terriblement immersive, actuellement uniquement proposé en salle d’arcade, va bientôt devenir une réalité pour les joueurs que nous sommes, sous réserve de posséder la place nécessaire. Nul doute que certains feront preuve d’inventivité pour trouver tout cet espace, et peut être verrons-nous plus souvent des possesseurs d’Oculus Quest gesticuler dans leur jardin en fin de soirée. Les fondations sont posées et nous espérons que ce type d’expérience séduira de nouveaux studios dans les prochains mois. Si vous désirez avoir un avant-goût de ce que ce peut représenter un jeu VR en déplacement libre (free roaming), nous vous conseillons de jeter un œil à cet article sur traVRsal.

Space Pirate Trainer DX débarquera le 9 septembre au prix de 24,99 €, cependant cette mise à jour sera gratuite pour tous les joueurs possédant déjà le jeu classique sur Oculus Quest. Le jeu Space Pirate Trainer classique est actuellement au prix de 14,99 € jusqu’au 8 septembre, mais passera dès le lendemain à 24,99 €, si vous souhaitez franchir le cap, nous vous conseillons donc de vous le procurer sans plus tarder.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

