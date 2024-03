PREVIEW Stuf : le nouveau service de Cloud Computing qui pourrait bien faire de l'ombre à Shadow

OVH (Shadow) doit désormais faire face à un nouveau concurrent dans le domaine du cloud computing : Stuf (Innove Games). Cette entreprise familiale française aspire à concurrencer le géant européen en offrant à ses clients deux formules au rapport qualité-prix imbattable. Nous avons eu l'opportunité de tester Stuf (Gamer) pendant une semaine, assez pour vous livrer nos premières impressions.

Cloud Compukoi ?



Vous ne savez pas ce qu'est le Cloud computing ? Eh bien, c'est relativement simple : à partir d'un simple écran d'ordinateur ou de Smartphone, vous streamez l'image d'un PC Gamer dans le cloud.

Le principe : obtenir pour un prix dérisoire bien plus de puissance que ce que votre machine est censée délivrer.

Sachant que des kilomètres séparent votre PC à celui qui vous est proposé à distance, l'expérience sera d'autant meilleure si vous disposez d'une installation réseau de qualité (fibre recommandée, mais non obligatoire).

Une fois votre PC distant allumé, vous disposez, contrairement au Cloud Gaming, de l'intégralité des fonctionnalités d'un ordinateur (bureautique, multimédia, productivité...).

Si le plus connu des services de Cloud Computing qu'est Shadow tient toujours la barre (pour combien de temps ?) et conserve, faute de concurrence, toujours le monopole, c'est au tour de Stuf d'entrer dans la danse et de faire valser les prix.

Le Staff de Stuf





L'idée de STUF est née pendant la période du COVID-19 lorsque les frères fondateurs, Jean-Baptiste (co-fondateur) et Sébastien Chabert (CTO), confrontés à des difficultés pour accéder à leur Shadow PC, ont décidé de créer leur propre solution.





Ce qui devait n'être qu'un simple projet personnel s'est vite transformé en une véritable entreprise de cloud computing, et ce, huit ans après le leader du secteur : Shadow. Si l'aventure n'en est encore qu'à ses balbutiements, l'équipe a déjà réussi à mettre au point l'essentiel, et c'est ce que nous vous laissons découvrir ci-dessous :

Shadow Vs Stuf

Caractéristiques Shadow Boost Shadow Power Stuf Classique Stuf Gamer Prix (par mois) 29,99 € (19,99 € le premier mois) 49,98 € (34,99 € le premier mois) 22,90 € (19,90 € trimestriel) 25,90 € (22,90 € trimestriel) Carte graphique GTX 1080 (P5000) RTX 3070 Ti (A4500) RTX 3060 RTX 4060 Processeur Intel® Xeon® E5-2678 v3 (jusqu'à 3,3 GHz) AMD EPYC 7543P (jusqu'à 3,7 GHz) AMD Ryzen 5 4500 (jusqu'à 4,1 GHz) AMD Ryzen 5 5500 (jusqu'à 4,2 GHz) RAM 12 Go 28 Go 12 Go 28 Go Stockage SSD 512 Go 512 Go 512 Go 512 Go Stockage additionnel Jusqu'à 5 To (HDD) Jusqu'à 5 To (HDD) A venir A venir Résolution maximale 4K (60 Hz, 144 Hz en 1080p) 4K (144 Hz en 1080p) 4K (120 Hz) 4K (120 Hz) Débit en téléchargement 1 Gb/s 1 Gb/s 300 Mb/s 300 Mb/s Prise en charge USB Oui Oui Oui (sauf stockage) Oui (sauf stockage) Launcher dédié Oui Oui A venir A venir Système d'exploitation Windows 10 Home Windows 10 Home (MAJ Win 11 possible) Windows 10 Home Windows 10 Home Double écran Oui Oui Non Non Double écran (à partir d'un autre appareil) Oui Oui Non Non Drag & Drop Oui Oui Non Non Contrôlable au tactile Oui Oui Oui Oui HDR Non Non Non Non Fidélité des couleurs (4:4:4) Oui Oui Non Non Ray Tracing Non Oui Oui Oui



Analyse



D'entrée de jeu, le rapport qualité/prix est en faveur des formules Stuf. Pour moins de 20 euros par mois, les abonnés obtiennent une RTX 3060 contre une GTX 1080 chez Shadow, soit un gain de 10 % supplémentaires en performance. Si cela peut paraître peu, l'intérêt de cette hausse apparaît lorsqu'elle est corrélée avec le prix de la formule : 10 € moins cher que chez Shadow ! Idem pour le CPU de Stuf, 10 % plus performant que celui d'en face.

Source : Technical City

Niveau puissance brute, Stuf Classique se révéle plus performant et moins cher que Shadow Boost, une première dans le monde du cloud computing.

En revanche, si nous comparons les CPU des formules haut de gamme, à première vue, l'avantage est à Shadow Power. Son processeur est plus de trois fois plus puissant que celui qui équipe les Stuf Gamer !

Source : Technical City

Même constat sur la question GPU, Shadow a une petite avance de performances graphiques (de l'ordre de 10 %) dans son offre la plus chère.

Si l'offre Power est un peu plus puissante, à 27 euros de différence, difficile de ne pas faire la grimace.

Pour sa défense, Shadow peut se targuer d'avoir des fonctionnalités que n'a pas son concurrent direct comme la possibilité de mettre à jour Windows 10 vers Windows 11 sur la gamme Power, la possibilité (toutes formules comprises) de brancher des disques durs, la possibilité d'avoir le double écran, l'activation du respect de la fidélité colorimétrique (4:4:4), le drag & drop (le copié-collé de la machine hôte vers la machine distante), l'extension du stockage, etc. Bien que cela apporte du confort à l'utilisation, la principale attente des joueurs est avant tout de pouvoir jouer à tous leurs jeux (et surtout aux mods) sur des machines puissantes à prix réduit, ce que Shadow ne permet malheureusement plus, qui plus est sur la formule Power, proposée à un prix exorbitant.

En revanche, le manque d'accessibilité de la solution proposée par Stuf pourra freiner les moins doués en informatique. Eh oui, Shadow propose une solution simpliste au possible pour se connecter quand son concurrent direct demande l'installation d'un logiciel tiers (Moonlight) pour fonctionner.

Les diverses actions à effectuer avant d'accéder à son PC distant pourront sembler rebutantes pour de nombreux néophytes. Heureusement, Stuf travaille (entre autres) pour fournir des vidéos explicatives, un launcher dédié ainsi que la possibilité d'augmenter le stockage, alors wait and see.

Quid du Cloud Gaming ?





Le prix étant similaire, certains viendront (à juste titre) mettre en concurrence la formule Gamer de Stuf (22,90 euros) à celle de Geforce Now Ultimate (21,99 €). Si ce dernier propose une RTX 4080 pour la même gamme de prix (du très haut de gamme en comparaison d'une RTX 4060), n'oublions pas que le service de Nvidia n'aura jamais un catalogue aussi complet qu'un véritable PC dédié. En plus du gaming traditionnel, de l'émulation et de la VR, il vous sera impossible de travailler ou de modder si vous choisissez la solution du célèbre fabricant de GPU.

Si le Cloud Gaming de Nvidia a l'avantage technologique, le Cloud Computing a l'avantage d'être bien plus complet.

Qu'à cela ne tienne, il y a toujours de nombreux jeux (en majorité multijoueurs) qui ne se lanceront pas sur les machines virtuelles (Valorant, Star Citizen, Fortnite…) puisque ce sont également à partir d'elles que la plupart des tricheurs peuvent commettre leurs méfaits. Eh oui, c'est malheureusement cela qui conduit bon nombre de studios à refuser purement et simplement cette compatibilité, aussi légitime qu'en soit la raison. Mais tout n'est pas perdu, car certains accords sont possibles, en témoigne la possibilité de jouer à Fortnite sur le service de Nvidia.

Envie de connaître les performances de Stuf en conditions réelles ? Rendez-vous à la page suivante (utilisation, benchmarks, conclusion).