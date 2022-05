Shadow Spotlight : des annonces bien décevantes pour le service de cloud-computing français

Shadow est un service de cloud-computing permettant de se connecter sur l'appareil de son choix (PC, tablette, smartphone, Mac...) à un PC gamer. Autrement dit, votre vieil ordinateur avec sa configuration limitée peut via Shadow faire tourner le dernier God of War ou DOOM Eternal. Depuis peu, il est également possible de jouer officiellement via Shadow VR en PC VR (toujours en bêta).



La question qui a fait que de nombreuses personnes suivent l'évènement Spotlight, c'était de savoir si nous pourrions rapidement booster l'ensemble et jouer à nos jeux en Ultra, que ce soit en sur écran plat ou en VR.

Après 35 minutes de retard (une habitude tenace), le live démarra enfin (voir la rediffusion sur Twitch). C'est le cofondateur de la société, Stéphane Héliot, qui ouvrit le bal en rappelant brièvement le principe de Shadow, mettant l'accent notamment sur ses différentes cibles : les gamers et les créatifs, les deux demandant la même chose : un surplus de puissance !

Nouveau launcher



Yannis Weinbach (Consumer Business Unit) rappela ensuite les dernières fonctionnalités de Shadow (double écran, écran distant, 4:4:4, Shadow VR) avant d'en annoncer d'autres : le nouveau launcher et l'option Power.

Le launcher fait peau neuve en proposant une interface bleutée, qui s'intègre parfaitement au rebranding de la marque Shadow. Outre l'esthétique de la chose, il est précisé qu'il sera possible depuis ce dernier d'étendre la capacité de stockage jusqu'à 2 To (contre 1 To auparavant).

L'option Power





Et c'est cette dernière qui nous intéresse ici, l'option Power permettra de booster la puissance de notre Shadow, en voici la configuration :

CPU : EPYC 7543P avec 4 cœurs et 8 threads ;

GPU : équivalent d'une carte NVIDIA RTX 3070 ou d'une AMD Radeon Pro v620 (contre NVIDIA GTX 1080 pour l'offre de base), leur distribution se fera selon votre localisation ;

RAM : 16 Go (contre 12 Go actuellement) ;

Prix : 14,99 € qui s'ajoutent à l'offre de base (44,98 € au total) ;

Disponibilité : cet été en accès anticipé, à l'automne pour les autres (ceux qui ont précommandé l'Infinite seront prioritaires).

Il s'agit d'une réelle déception sur de nombreux points :

L'offre Infinite était globalement similaire, mais surtout meilleure (problématique pour une configuration datant de 2019). Celle-ci proposait déjà plus de RAM (32 Go), une NVIDIA Titan X plus puissante que l'équivalent RTX 3070 annoncé ici, en plus d'inclure 1 To de stockage. Seul le CPU de l'offre Power est supérieur à l'offre Infinite, c'est bien maigre ;

(problématique pour une configuration datant de 2019). Celle-ci proposait déjà plus de RAM (32 Go), une plus puissante que l'équivalent annoncé ici, en plus d'inclure 1 To de stockage. , c'est bien maigre ; Aucun stockage supplémentaire n'est inclus dans l'offre Power ;

; Les prochains GPU de NVIDIA seront annoncés cette année (des bruits de couloirs évoquent une présentation cet été ou à la rentrée). Shadow va donc livrer des configurations qui, si elles étaient au top en 2020, seront fatalement obsolètes avant même leurs déploiements ;

44,98 € par mois, avec un SSD de 256 Go, cela fait cher, très cher.

Shadow s'agrandit



Le réseau de datacenters Shadow est désormais composé de 8 unités de serveurs, partagées entre la France, l'Allemagne, les États-Unis et prochainement le Canada et l'Autriche à l'automne 2022. D'autres déploiements sont prévus, sans pour autant que nous en sachions leurs localisations.

Shadow Drive

Une solution cloud a été annoncée, vous permettant de stocker vos fichiers à l'image de Google Drive, One Drive ou pCloud, en voici les spécificités :

Offre gratuite : 20 Go de stockage ;

Offre premium : Jusqu'à 2 To de stockage, à partir de 8,99 € /mois ;

Localisation des serveurs : Europe ;

Partenaire : Nextcloud (anciennement hubiC) ;

Disponibilité : Automne 2022.

Shadow Business Solutions

Peut-être l'annonce la plus intéressante de la conférence, la possibilité pour les professionnels de créer/gérer une flotte de PC performants. Petit détail, l'offre contiendra uniquement les configurations NVIDIA.

« Avec Shadow Business Solutions, nous avons pour ambition de libérer les petites et moyennes entreprises de leurs contraintes technologiques en leur fournissant des outils innovants, intuitifs et puissants, conçus pour l'ère du travail à distance. Il s'agit d'une solution IT puissante basée sur le cloud, qui vous aidera à répondre à vos besoins et à bénéficier des appareils dont vous et vos collègues avez besoin, peu importe quand ou comment » explique Stéphane Héliot, cofondateur et directeur général adjoint de Shadow.





Précision : la dernière photo montre une personne utilisant une tablette graphique... sauf que dans les faits, ces dernières ne sont pas compatibles Shadow (hormis quelques rares Wacom) !

Bilan



Une option Power obsolète et onéreuse, c'est sûrement la chose que nous retiendrons ici. Surtout que s'il n'y a que l'utilisation sur écran plat et le gaming qui vous intéresse, l'abonnement GeForce NOW à 8,33 € par mois vous propose une configuration GPU équivalente à une RTX 3080. La seule chose intéressante et qui se démarque un peu du lot reste bien entendu la possibilité de gérer une flotte de PC puissants pour le monde professionnel, là encore, si le tarif n'est pas trop onéreux, cela peut-être très intéressant pour les petites et moyennes entreprises. Une rumeur présuppose que les offres Infinite seront réservées aux professionnels. Comme le disent si bien les anglophones, wait and see...

En précommande dès l'automne prochain, nous espérons que les nouvelles configurations seront honorées en temps et en heure par Shadow. Pour ceux qui seraient tentés par le PC VR via Shadow, un comparatif de la solution avec Plutosphere et Paperspace arrivera prochainement sur le site, alors restez connectés !

