BON PLAN : un super casque VR autonome en promotion

Meta a sorti son Quest 3 en octobre dernier, un casque de réalité virtuelle autonome qui est tout de même vendu près de 550 €. Une sacrée somme pour de nombreux utilisateurs, d'autant que la technologie VR peut être rebutante au premier abord, alors pour se lancer dans le monde de la réalité virtuelle, autant opter pour un casque moins cher.

Cela tombe bien, son petit frère le Meta Quest 2 est actuellement en promotion à 249,99 € au lieu de 299,99 € sur Amazon et à la Fnac, soit une réduction de - 17 %. Un casque VR autonome idéal pour découvrir la réalité virtuelle, il n'y a pas besoin de le brancher à un ordinateur, voici ce qu'il faut savoir sur le Meta Quest 2 avant de craquer :

Le système tout-en-un Meta Quest 2 offre une réelle liberté de mouvement sans fil en VR. Profitez d’une expérience fluide grâce à un processeur ultra-rapide et un affichage haute résolution, même au coeur de l’action. L’audio positionnel 3D, la détection des mains et le retour haptique donnent vie au virtuel.

Grâce à une batterie intégrée, prenez le temps d’explorer une bibliothèque de 350 titres en constante expansion, du jeu vidéo au fitness en passant par le divertissement. Parcourez d’incroyables espaces sociaux et multijoueurs pour échanger, jouer et créer des communautés sans frontières. Découvrez des blockbusters aux univers fantastiques, des aventures d’horreur à vous glacer le sang et des espaces de travail collaboratif innovants. Assistez à des événements en direct avec vos proches, trouvez vos nouveaux partenaires de fitness ou rejoignez des quêtes coop. Accédez à plus de 1 000 titres dans la bibliothèque Quest en connectant votre casque VR à un ordinateur compatible (PC et câble vendus séparément).

Diffusez votre expérience VR sur des téléviseurs et autres écrans compatibles pour en faire profiter votre entourage. Léger et facile à transporter, votre Meta Quest 2 vous accompagne dans tous vos déplacements.