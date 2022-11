Knights of Honor II: Sovereign détaille ses modes multijoueurs en vidéo

18 ans après le premier volet, Knights of Honor II: Sovereign débarquera dans quelques jours sur ordinateurs. Le jeu médiéval de grande stratégie en temps réel de Black Sea Games et THQ Nordic inclura bien sûr une campagne solo pour conquérir l'Europe, mais les joueurs pourront également profiter de plusieurs modes multijoueurs.

Les développeurs partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Knights of Honor II: Sovereign, présentant ces différents modes en ligne plongeant jusqu'à six joueurs dans la même partie : à eux de s'allier ou de se battre pour étendre leurs royaumes. Concernant les objectifs de victoire, il y aura First Blood demandant de conquérir les provinces ennemies, Peasants Rush avec des territoires à contrôler, Destroy Kingdom demandant de battre un royaume sélectionné au hasard, Greedy King récompensant le régent avec l'économie la plus florissante et War for Goods invitant les joueurs à collecter des ressources rares en gérant aussi leur économie pour construire des bâtiments.

La date de sortie de Knights of Honor II: Sovereign est fixée au 6 décembre 2022 sur PC, vous pourrez l'acheter très prochainement sur Gamesplanet.