Knights of Honor II: Sovereign montre ses grosses notes en vidéo

Black Sea Games et THQ Nordic ont lancé en fin d'année dernière Knights of Honor II: Sovereign, un jeu de stratégie qui fait suite au premier opus sorti en 2004. L'attente fut donc très longue, mais ce nouveau titre a visiblement séduit la presse spécialisée, comme le montre une nouvelle vidéo :

L'éditeur THQ Nordic partage en effet une bande-annonce regroupant les excellentes notes obtenues par Knights of Honor II: Sovereign, et les testeurs ont été conquis par ce jeu de grande stratégie. Les avis sont élogieux et les notes élevées : 8/10, 910, 8,5/10, 4,4/5, 90/100, 80/100 et même 100/100, c'est un succès critique pour le jeu de Black Sea Games. Au passage, les studios dévoilent un nouveau making of, qui s'attarde cette fois sur la composition de la bande originale de Knights of Honor II: Sovereign :

Knights of Honor II: Sovereign est pour rappel disponible uniquement sur PC, vous pouvez le retrouver à 44,99 € sur Gamesplanet.